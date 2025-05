ROG Ally 2 si mostra in dei leak: design rinnovato e specifiche tecniche trapelate

L'attesa per i nuovi dispositivi portatili da gaming di ASUS sta per concludersi, ma come spesso accade nel mondo tecnologico, i segreti non rimangono tali a lungo. Grazie a documenti ufficiali emersi dalle certificazioni FCC, possiamo già gettare uno sguardo sulla futura ROG Ally 2, il successore dell'apprezzata handheld di ASUS. La nuova generazione arriverà in due varianti distinte, ciascuna con caratteristiche tecniche e design specifici, segnando un'evoluzione significativa rispetto al modello originale che aveva sfidato direttamente Steam Deck nel crescente mercato dei PC gaming portatili.

Le immagini trapelate mostrano un dispositivo completamente riprogettato, con una filosofia estetica che richiama più decisamente i controller da gioco tradizionali, con impugnature posteriori più pronunciate che dovrebbero migliorare l'ergonomia durante le sessioni prolungate. Sebbene le cornici attorno al display sembrino mantenere dimensioni simili alla versione precedente, l'aspetto complessivo risulta più maturo e orientato all'esperienza di gioco intensiva.

I due modelli si distingueranno non solo per il colore - uno nero e uno bianco - ma soprattutto per le specifiche tecniche e per alcune peculiarità funzionali. La variante nera, apparentemente di fascia più alta, presenta un pulsante dedicato Xbox che potrebbe suggerire un'integrazione più profonda con l'ecosistema Microsoft, probabilmente attraverso un'esperienza ottimizzata per l'app Xbox su Windows.

Potenza bruta e sottili differenze: le specifiche a confronto

Le informazioni tecniche emerse dalle certificazioni delineano due dispositivi con posizionamenti di mercato ben distinti. Il modello nero, presumibilmente pensato per gli utenti più esigenti, monterà un processore AMD Ryzen Z2 Extreme a 8 core con TDP di 36W, accompagnato da ben 64GB di memoria LPDDR5-8533. Si tratta di specifiche decisamente impressionanti per un dispositivo portatile, che lo posizionerebbero ai vertici della categoria in termini di potenza computazionale.

La variante bianca, invece, si collocherà in una fascia più accessibile con un processore AMD Aeirth Plus a 4 core e TDP ridotto a 20W. Questo chip rappresenta l'evoluzione dell'architettura Van Gogh utilizzata nell'attuale Steam Deck, suggerendo un posizionamento più vicino alla console Valve. Entrambi i modelli manterranno un display da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, una caratteristica già apprezzata nell'attuale ROG Ally.

Dal punto di vista del design, le immagini mostrano una coppia di porte USB Type-C posizionate sulla parte superiore del dispositivo. Guardando il profilo laterale, ROG Ally 2 appare piuttosto spessa, sebbene l'impressione potrebbe essere accentuata dall'angolazione delle foto. Le impugnature posteriori più pronunciate suggeriscono che ASUS abbia raccolto i feedback degli utenti della prima generazione, puntando a migliorare il comfort durante l'uso prolungato.

La presenza di un pulsante Xbox dedicato sulla versione nera solleva interrogativi interessanti sulle possibili collaborazioni tra ASUS e Microsoft. Non è chiaro se questo possa preludere a una versione specifica di Windows ottimizzata per dispositivi gaming portatili, ma certamente suggerisce un'esperienza software pensata per valorizzare i servizi Xbox, incluso probabilmente il Game Pass, sulla piattaforma portatile di ASUS.

Le certificazioni del ROG Ally 2 sono già state rilevate in tre paesi diversi - Stati Uniti, Indonesia e Corea del Sud - in un breve lasso di tempo, segnalando che ASUS sta accelerando il processo di lancio. Computex 2025 sembra essere la vetrina più probabile per la presentazione ufficiale, seguendo la tradizione dell'azienda taiwanese di svelare i propri prodotti di punta durante l'importante fiera tecnologica.

