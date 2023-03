Un paio di giorni fa, vi abbiamo parlato degli attuali problemi che affliggono le schede madri AM5, per processori AMD Ryzen serie 7000, se accoppiate con i nuovi moduli di memoria DDR5 da 24 e 48 GB. Fortunatamente, la situazione è destinata a migliorare grazie all’arrivo del firmware AGESA 1.0.0.7, aprendo le porte a nuove opportunità per gli utenti più esigenti.

Sebbene le motherboard Intel supportino già i nuovi moduli di memoria DDR5, sembra che AMD non sia da meno e stia lavorando per offrire la stessa funzionalità ai propri utenti. Grazie alla realizzazione di die da 24Gb, i produttori di memorie stanno fornendo ai consumatori la possibilità di avere DIMM da 24GB e 48GB, opzione davvero importante per coloro che necessitano di grandi quantità di memoria ma non vogliono investire in costose workstation o piattaforme HEDT. In particolare, questa novità fa la felicità degli appassionati di sistemi SFF, poiché ora è possibile utilizzare fino a 96GB di memoria su una scheda madre mini-ITX, cosa che prima delle DDR5 era solo un sogno.

AM5 AGESA 1.0.0.7 is expected to support "non-binary" 24GB/48GB DDR5.

Non-binary DDR5 already supported on Intel 600/700 series motherboards. pic.twitter.com/Qv2BW22UOa — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) March 9, 2023

Secondo il noto leaker chi11eddog, il prossimo firmware AGESA 1.0.0.7 dovrebbe supportare le nuove DIMM, anche se ci vorrà un po’ di tempo prima che venga diffuso per l’uso pubblico. Sebbene alcune schede madri AMD già supportino DIMM da 24GB, sembra che il problema principale sia la mancanza di ottimizzazione. Tuttavia, questo problema dovrebbe essere facilmente risolvibile poiché riguarda solo la capacità di memoria e non la frequenza.

Al momento, la maggior parte delle schede madri AMD utilizza il firmware ComboAM5PI 1.0.0.5c, ma ci si augura che la nuova versione 1.0.0.7 arrivi il prima possibile. Attualmente, i produttori stanno effettuando la transizione da 1.0.0.5c a 1.0.0.6, quindi potrebbero passare settimane o forse anche mesi prima di iniziare a vedere l’edizione 1.0.0.7 nei BIOS beta.