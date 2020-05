AMD sta lavorando a un refresh dei Ryzen 7 Matisse?

Il leaker HXL, sul proprio canale Twitter, ha dichiarato che AMD intende presentare due nuove CPU: il Ryzen 7 3750X e il Ryzen 7 3850X. Dovrebbero essere svelate il 16 giugno e le relative vendite partirebbero il 7 luglio. Lo scopo di tali chip sarebbe quello di contrastare le vendite dell’Intel Core i7-10700K e imporsi come CPU gaming di riferimento, in attesa dell’uscita dei Ryzen 4000. La suggestione è intrigante, ma, al contempo, poco plausibile.

Come sapete, i nuovi processori Comet Lake-S saranno presto disponibili negli store italiani. L’offerta delle CPU Intel di decima generazione è molto ampia e tra queste CPU figurano due potenti chip: il Core i9-10900K e il Core i7-10700K. Quest’ultima dovrebbe offrire prestazioni leggermente superiori a quelle del Core i9-9900K, specialmente nei videogiochi.

In altre parole, al giusto prezzo il Core i7-10700K potrebbe diventare un best buy per gli utenti in cerca di un processore con cui fare i maggiori fps possibili, ma al contempo non entrare nel range dei prezzi delle soluzioni Core i9. In questo scenario, il Team Red potrebbe introdurre i refresh dei chip Ryzen 7 3700X e 3800X.

Queste CPU sono basate sull’architettura Zen 2 e offrono entrambe 8 core/16 thread, ma la prima ha una frequenza massima di 4,4GHz, mentre la seconda raggiunge i 4,5GHz. La cache L3 ammonta a 32MB, mentre il TDP del 3700X è di soli 65W e quello del 3800X è di 105W. Questi processori sono privi di grafica integrata e supportano ufficialmente memorie DDR4 da 3200MHz, in dual channel. Sono prodotti con il nodo a 7nm di TSMC.

Per quale ragione AMD dovrebbe proporre questi refresh, quando a settembre svelerà le nuove soluzioni Zen 3 (aka Ryzen 4000)? Presumibilmente, queste due “nuove” CPU sono semplicemente chip selezionati che reggono frequenze maggiori e difficilmente offriranno miglioramenti architetturali. Vi ricordiamo che questa è pur sempre un’indiscrezione e che tali processori potrebbero non esser commercializzati affatto.

Se siete alla ricerca della migliore CPU per il vostro sistema, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto. Il prezzo di lancio del Core i7-10700K dovrebbe oscillare tra i 450 e i 500 euro, ma speriamo scenda presto intorno ai 400 euro, come accaduto per il Core i7-9700K. Considerando che il Ryzen 7 3800X costa attualmente 335 euro, gli eventuali refresh non dovrebbero avere prezzi superiori ai 400 euro.