AMD svela Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F, veloci e poco costosi

A sorpresa, AMD ha svelato i nuovi processori Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F, che vanno ad ampliare la lineup di CPU Ryzen 8000G con nuove proposte senza grafica integrata.

I due processori sfruttano il chip Phoenix prodotto sul nodo 4nm di TSMC, lo stesso delle APU Ryzen 8000G, ma mancano della grafica integrata RDNA 3. Non si tratta però dell'unica differenza con gli altri modelli della gamma: sul Ryzen 5 8400F AMD ha anche disattivato la NPU, presente invece sul Ryzen 7 8700F, che offre 16 TOPS di potenza per l'IA.

In termini di specifiche tecniche, il Ryzen 7 8700F offre 8 core / 16 thread, 16MB di cache L3, frequenza fino a 5GHz e un TDP di 65 watt. Il Ryzen 5 8400F mette invece a disposizione 6 core / 12 thread, frequenza base di 4,2Ghz che in boost sale fino a 4,7GHz, 16MB di cache L3 e TDP di 65 watt. Entrambi i processori vengono venduti con un dissipatore AMD Wraith Stealth, un bel vantaggio per gli utenti molto attenti al budget.

CPU Architettura Prezzo Core / Thread Frequenza Base / Boost (MHz) TDP (W) Cache L2 (MB) Cache L3 (MB) Grafica integrata Frequenza GPU (MHz) Ryzen 7 8700G Zen 4 $329 8 / 16 4.2 / 5.1 65 8 16 Radeon 780M / 12 CU 2,900 Ryzen 7 8700F Zen 4 $299 8 / 16 4.1 / 5.0 65 8 16 N/A N/A Ryzen 5 8600G Zen 4 $229 6 / 12 4.3 / 5.0 65 6 16 Radeon 760M / 8 CU 2,800 Ryzen 5 8400F Zen 4 $189 6 / 12 4.2 / 4.7 65 6 16 N/A N/A

È strano che questi chip abbiano frequenze più basse, specialmente considerando che la grafica integrata è disattivata; è probabile che AMD abbia usato dei chip di qualità leggermente inferiore, che non raggiungono le prestazioni necessarie per diventare Ryzen 7 8700G o Ryzen 5 8600G.

In termini di prestazioni, nei grafici forniti da AMD (che vedete qui sotto) il Ryzen 7 8700F è dal 15% al 24% più veloce del Core i5-14400F nei giochi, mentre nella creazione di contenuti è dal 10% al 22% più rapido, a seconda dell'applicazione. Il Ryzen 5 8400F è invece fino al 15% più veloce del Core i5-13400F nei giochi.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

AMD non ha fornito prezzi ufficiali per l'Italia, quindi bisognerà aspettare che i processori arrivino sul mercato per capire dove si posizioneranno. Tuttavia, sappiamo che il Ryzen 7 8700F ha un prezzo di listino di 269 dollari, mentre il Ryzen 5 8400F di 169 dollari. I diretti concorrenti Intel hanno prezzi simili, ed è probabilmente per questo che AMD ha deciso di paragonare il Ryzen 7 8700F con il Core i5-14400F, anziché con il Core i7-14700F.