Ryzen 8000G, spuntano le specifiche tecniche delle nuove APU Zen4

Sono trapelati i dettagli sui futuri processori Ryzen 8000G, Accelerated Processing Units (APU), di AMD per PC desktop.

La società sembra intenzionata a utilizzare sia processori high-performance Phoenix, basati su core Zen 4, che dei Phoenix 2 con core Zen 4 e Zen 4c.

AMD offrirà almeno quattro modelli di APU Ryzen 8000G per desktop di fascia media e entry level: Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G e Ryzen 7 8700G. Le informazioni provengono da una fonte non ufficiale, quindi vanno prese con cautela.

I modelli Ryzen 3 8300G e Ryzen 5 8500G sembrano basati sul Phoenix 2 di AMD con fino a 6 core e grafica Radeon 740M, mentre Ryzen 5 8600G e Ryzen 7 8700G dovrebbero utilizzare il più costoso Phoenix con fino a otto core Zen 4 e grafica Radeon 780M, offrendo prestazioni superiori sia per l'elaborazione in termini generali, che per le applicazioni grafiche.

Phoenix integra anche l'acceleratore Ryzen AI per carichi di lavoro di apprendimento automatico basati sull'intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la tempistica di lancio, AMD non ha ancora comunicato il programma ai partner, ma si pronostica una possibile presentazione alla fine del 2023 o, al più tardi, all'inizio del 2024.

AMD solitamente presenta nuovi prodotti al CES, quindi è probabile che i Ryzen 8000G saranno ufficialmente presentati all'inizio del 2024.

Questo scenario sembra logico, considerando che se AMD avesse pianificato di rilasciare nuove APU AM5 quest'anno, i partner avrebbero già avuto numerosi campioni di Ryzen 8000G.

Rimane comunque indefinito il potenziale periodo di lancio dei nuovi processori, anche se non ci si aspetta di dover attendere troppo tempo in seguito alla presentazione ufficiale da parte di AMD.