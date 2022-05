Nuovi rumor riportati da Videocardz provenienti da una fonte in seguito rimossa per motivi di embargo, svelano alcune indiscrezioni sui prossimi chipset che equipaggeranno le nuove schede madri AMD Zen 4 con socket AM5. Come riferito in più occasioni, i prossimi Ryzen 7000 Raphael supporteranno i più recenti standard, come le memorie RAM DDR5 e il PCI-E 5.0. La gamma di controller composta dai chipset X670, X670E e B650 dovrebbe inoltre essere interamente annunciata al Computex già la prossima settimana.

Secondo quanto riferito dalla fonte, il modello X670E dovrebbe trattarsi di un’edizione speciale che adotterà lo standard PCI-E 5.0 sia per GPU che SSD NVMe, abbandonando definitivamente il PCI-E Gen 4 che verrà invece mantenuto sul controller X670. Le info non fanno tuttavia menzione al supporto per le memorie DDR4, sebbene secondo i recenti rumor questo dovesse essere abbandonato unicamente in favore del nuovo e per adesso più costoso standard DDR5.

Proprio il chip X670, come confermato dai colleghi di tomshardware.com, dovrebbe inoltre far uso di un design a doppio chiplet allo scopo di raddoppiare le linee PCI-E 5.0, offrendo maggiori vantaggi in termini di flessibilità e costi. Al contrario, il controller B650 destinato alle schede madri di fascia più bassa, adotterà un singolo chip con supporto ad 8 corsie PCI-E 4.0, divise tra CPU e archiviazione M.2, quattro porte SATA e un numero non specificato di porte USB.

I rumor relativi alla possibile presentazione della nuova linea di controller AMD al Computex 2022 erano stati diffusi due mesi fa già da fonti più autorevoli, come Hassan Mujtaba di Wccftech. Il fatto che questa informazione circoli sempre più tra la stampa specializzata è senza dubbio segno che sia realistica. I nuovi Ryzen 7000 dovrebbero debuttare a settembre, mese in cui dovremmo poter vedere anche i processori Raptor Lake, con cui Intel ha intenzione di mantenere la leadership riconquistata di recente.