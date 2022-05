Nuove info condivise da Wccftech e provenienti da DigiTimes, svelano che AMD sarebbe pronta ad introdurre le attese CPU Ryzen 7000 già nel mese di settembre. Come ormai ribadito più volte, i processori faranno uso dei nuovi core Zen 4 basati sul processo produttivo a 5nm di TSMC, assieme al nuovo socket AM5 LGA 1718, il supporto esclusivo per le RAM DDR5 e per lo standard PCI-E 5.0. Trattandosi di un’architettura interamente nuova, ci si aspetta un importante step in termini di performance su tutte le aree.

Con l’arrivo nel mese di settembre pronosticato da DigiTimes, possiamo aspettarci un evento di lancio entro i prossimi quattro mesi. AMD dovrebbe anche svelare maggiori dettagli sulle sue prossime CPU all’evento del Computex 2022, dove verranno mostrate in anteprima nuove demo sulla piattaforma AM5, oltre ad ulteriori prototipi di Ryzen 7000 la cui presentazione è stata da poco autorizzata dal consiglio di amministrazione dell’azienda.

Photo Credit: AMD

Wccftech è anche riuscita ad ottenere ulteriori informazioni riguardo le schede madri che supporteranno la nuova piattaforma con socket LGA 1718. Nello specifico, AMD dovrebbe introdurre una versione aggiornata del chip X670, attualmente conosciuta come X670E e basata su un design chiplet. Le nuove schede madri dovrebbero inoltre essere annunciate subito dopo l’evento dell’azienda al Computex, mentre ci si aspetta che il lancio effettivo di Ryzen 7000 possa avvenire un paio di mesi dopo, in una data potenzialmente vicina all’evento del Gamescom 2022.

Le previsioni sono abbastanza verosimili se consideriamo che le nuove CPU Zen 4 Raphael sono già in fase di pre-produzione a partire dal mese scorso. L’azienda è nel frattempo al lavoro anche per quanto riguarda le CPU destinate ai portatili. AMD ha da pochi giorni pubblicato una tabella di marcia con cui ha annunciato i nuovi processori Dragon Range e le APU Phoenix. I nuovi modelli presenteranno un maggior numero di core, assieme a nuove tecnologie per l’overclock delle RAM e frequenze più spinte. Potete conoscere più info in merito nel nostro articolo dedicato.