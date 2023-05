Con i nuovi processori AMD Ryzen e Athlon 7020C per Chromebook, AMD porta la sua architettura Zen 2 sul processo produttivo a 6nm, ottimizzandola ulteriormente. I chip, entry level, saranno dedicati a laptop con ChromeOS che debutteranno sul mercato a un prezzo compreso tra i 300 dollari e i 500 dollari.

Gli Athlon sono dedicati al segmento education, mentre i Ryzen sono progettati per gli utenti consumer e per il lavoro d’ufficio. Come ci si poteva aspettare, il focus è l’autonomia: i nuovi processori AMD riescono a garantire una durata della batteria fino a 19,5 ore, rendendo i Chromebook l’ideale per chi usa il PC in movimento per tanto tempo e non ha molte possibilità di collegarlo a una presa di corrente.

La lineup prevede due Athlon, Athlon Silver 7120C e Athlon Gold 7220C. Il primo ha 2 core / 2 thread, frequenza da 2,4GHz a 3,5GHz, 3MB di cache e TDP di 15 watt. Il secondo è equipaggiato con 2 core / 4 thread, frequenza che va da 2,4GHz fino a 3,7GHZ in boost, 5MB di cache e TDP anche in questo caso di 15 watt. Entrambi i chip sono equipaggiati con una scheda grafica Radeon 610M.

I modelli Ryzen sono invece il Ryzen 3 7320C e il Ryzen 5 7520C. Entrambi hanno 4 core / 8 thread, un TDP di 15 watt, 6MB di cache e grafica integrata Radeon 610M; a cambiare sono le frequenze operative, che sul Ryzen 3 7320C vanno dai 2,4GHz ai 4,1GHz, mentre sul Ryzen 5 7530C spaziano dai 2,8GHZ ai 4,3GHz.

AMD Athlon Silver 7120C AMD Athlon Gold 7220C AMD Ryzen 3 7320C AMD Ryzen 5 7520C Cores / Thread 2/2 2/4 4/8 4/8 Frequenza base 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 2.8 GHz Frequenza boost Up to 3.5 GHz Up to 3.7 GHz Up to 4.1 GHz Up to 4.3 GHz Cache 3MB 5MB 6MB 6MB TDP 15W 15W 15W 15W Grafica integrata Radeon 610M Radeon 610M Radeon 610M Radeon 610M

AMD ha confrontato il nuovo Ryzen 3 7320C con il vecchio Ryzen 3 3250C, ignorando curiosamente il Ryzen 3 5425C, basato su architettura Zen 3 ed equipaggiato con una cache più ampia. Secondo i dati condivisi, il nuovo Ryzen 3 7320C è più veloce del precedente Ryzen 3 3250C del 28% in single core e del 135% in multi core (in Geekbench 5), il 46% più veloce nel benchmark javascript Kraken e offre il 60% di autonomia in più, raggiungendo in un Dell Latitude Chromebook 3445 le 17,1 ore.

Il nuovo Ryzen 3 è anche più veloce della concorrenza, rappresentata nelle slide dal MediaTek Kompanio 1380 e dall’Intel Core i3-N305; dai test vediamo un vantaggio medio intorno al 15%, inoltre il Ryzen 3 dovrebbe assicurare circa il 28% di autonomia in più rispetto al chip MediaTek.

I nuovi Chromebook arriveranno sul mercato americano nelle prossime settimane, ma non abbiamo notizie in merito al loro debutto in Italia.