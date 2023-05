State cercando un modo per estendere la copertura della vostra rete internet, eliminando le zone morte e migliorando la connessione in aree distanti dal router? In tal caso la soluzione perfetta per voi è lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro, oggi scontato del 40%!

Su Amazon, infatti, il ripetitore Wireless è disponibile a soli 11,99€ invece di 19,99€. Si tratta di un’offerta davvero ottima, che vi consentirà di estendere il raggio della vostra connessione e navigare fino a 300 Mbps; vi consigliamo, quindi, di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro si collegherà al vostro router in 3 semplici passaggi, il tutto senza alcun cavo. Migliorerà poi la portata della vostra connessione, espandendo il segnale in ogni angolo della casa, compresi i punti difficili da raggiungere come bagni, balconi e camere da letto.

Potrete connettere fino a 64 dispositivi contemporaneamente, godendo di una velocità di trasferimento fino a 300 Mbit/s per scaricare e caricare qualsiasi file in modo ultra rapido. Non dovrete più attendere, dunque, ore e ore affinché si scarichino i vostri film o videogiochi preferiti, e nemmeno innervosirvi per i caricamenti infiniti delle piattaforme streaming o pagine web.

Funzionando tramite wireless, lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro occuperà pochissimo spazio nella vostra casa, ed essendo piccolo e leggero potrete spostarlo quando desiderate. Inoltre, qualora ne abbiate bisogno avrete modo di connettere più ripetitori contemporaneamente, estendendo la vostra connessione ancora di più.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

