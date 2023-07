Il connettore 16 pin 12VHPWR verrà sostituito dal 12V-2×6 con lo standard ATX 3.1 e la specifica PCI-Express 6.0 e, secondo le indiscrezioni che vi abbiamo riportato, ha già lasciato spazio a quest’ultimo sulla RTX 407o Founders Edition. In attesa dell’arrivo del nuovo standard, tutte le aziende stanno lavorando per ridurre al minimo il rischio di surriscaldamento ed evitare i danni per cui questo connettore è diventato tristemente famoso.

Cooler Master ha iniziato a inserire nei propri alimentatori una nuova versione del cavo 12VHPWR, caratterizzata da un connettore a 90 gradi e da alcune accortezze tecniche che dovrebbero prevenire i problemi. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il nuovo cavo è più resistente e ha una struttura termica migliore, che permette di ridurre la temperature di 5°C, inoltre fa uso di contatti il 25% più spessi, un tasso di variazione dell’impedenza il 45% più basso, una forza d’inserimento il 12% maggiore e quattro molle al posto di due; tutte queste caratteristiche lo rendono migliore rispetto a quello “standard” e più sicuro da usare.

Attualmente, il nuovo cavo si trova solamente nell’alimentatore Cooler Master GX III Gold 850W, ma probabilmente verrà inserito in tutti i modelli dell’azienda conformi alla specifica ATX 3.0. A livello tecnico le novità sono diverse ed è probabile che effettivamente il rischio di danni sia inferiore, ma anche se userete questo cavo, vi consigliamo caldamente di controllare che il connettore sia perfettamente inserito nella GPU e nell’alimentatore; come emerso in passato, anche dopo aver sentito il tipico “clac” il collegamento potrebbe non essere ottimale e quindi si potrebbero avere problemi, soprattutto se usate schede che assorbono molta energia, come la RTX 4090.