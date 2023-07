Pochi giorni fa vi abbiamo parlato del nuovo connettore 16 pin a cui sta lavorando la PCI-SIG, per sostituire l’attuale 12VHPWR che sta ancora creando non pochi grattacapi agli utenti. Secondo i report, il nuovo connettore 12V-2×6 dovrebbe venire introdotto con la specifica ATX 3.1 e il PCI-Express 6.0, ma sembra che sia già in uso su alcune schede video.

Secondo Igor’s Lab infatti NVIDIA starebbe già impiegando il nuovo connettore sulla RTX 4070 Founders Edition. Dalle foto condivise è possibile effettivamente notare come i pin di rilevamento sia più corti rispetto a quelli presenti sul 12VHPWR. Questa è la differenza principale tra i due connettori, atta ad evitare surriscaldamenti e fusioni della plastica nel caso in cui il cavo non sia inserito bene: con l’uso di 12V-2×6 infatti se il cavo non è ben collegato, l’alimentatore non passerà agli stadi di potenza elevata in cui viene erogato il wattaggio più alto.

Credit: Igor's Lab

Attualmente il connettore 12V-2×6 viene prodotto unicamente da Astron e NVIDIA è l’unica compagnia ad usarlo, almeno stando a quanto riportato da Igor’s Lab. È probabile che i partner aspettino la specifica finale e l’ufficialità da parte di PCI-SIG prima di implementarlo, dato che attualmente la modifica emersa qualche giorno fa è solamente una bozza.

Non è ancora chiaro quando PCI-SIG formalizzerà lo standard 12V-2×6 né quando i produttori lo inizieranno ad implementare, ma la “buona notizia” è che è retrocompatibile con il 12VHPWR, quindi non dovrete sostituire i vostri alimentatori, cambiare i cavi o acquistare degli adattatori: potrete continuare a usare quelli che avete ora, senza il rischio di trovarvi con il connettore bruciato.