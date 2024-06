Anche Raspberry Pi entra nel mondo dell'intelligenza artificiale con il nuovo AI Kit

Nella corsa all'intelligenza artificiale, anche Raspberry Pi si lancia nel mercato con un nuovo chip AI. Il prodotto sarà integrato con il software della camera di Raspberry Pi e potrà eseguire nativamente applicazioni basate sull'AI, come i chatbot. Il nuovo chip AI viene fornito come parte dell'AI Kit, sviluppato in collaborazione con il produttore di chip Hailo, destinato a potenziare il recente Raspberry Pi 5. Il kit, che includerà l'acceleratore Hailo-8L M.2, verrà presto messo in vendita a un prezzo di 70$.

Secondo Orr Danon, CEO e cofondatore di Hailo, l'acceleratore ha un consumo energetico inferiore ai 2W e non necessita di raffreddamento attivo grazie alla sua capacità di dissipazione passiva del calore. Inoltre, offre una potenza di computazione di 13 tera-operazioni al secondo (TOPS).

Generalmente le applicazioni AI richiedono grandi quantità di energia e potenza di calcolo, solitamente gestite sui server cloud. Tuttavia, si sta sviluppando un interesse verso lo sviluppo di modelli AI più piccoli e processori meno energivori, al fine di integrare l'intelligenza artificale in dispositivi portatili come laptop e smartphone senza la necessità di connettersi a server esterni.

L'AI sta diventando una caratteristica sempre più comune anche nei dispositivi portatili e molti produttori di hardware sono inzionati a dare riscontro a questa crescente domanda. Per esempio, Microsoft ha annunciato che i partner produttori di notebook introdurranno PC dotati di funzionalità AI integrate, come la controversa funzionalità Recall, mentre AMD ha rivelato nuovi processori Ryzen AI dedicati ai laptop.