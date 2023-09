Microsoft ha dichiarato ufficialmente la chiusura dei server di attivazione che consentivano agli utenti di Windows 7 e 8.X di effettuare un aggiornamento gratuito a Windows 10 e 11. L’annuncio è stato fatto attraverso il portale di comunicazione Microsoft Device Partner Center all’inizio di questo mese ed è stato comunicato da Windows Central.

Quando Microsoft ha lanciato Windows 10 nel 2015, ha offerto un aggiornamento gratuito ai possessori delle versioni precedenti del sistema operativo, incluso il popolare Windows 7. Questa offerta è terminata ufficialmente il 29 luglio 2016.

Tuttavia, alcuni utento hanno scoperto che i server di attivazione di Microsoft continuavano a supportare gli aggiornamenti gratuiti, consentendo alle persone di scaricare le ISO di Windows 10 e 11 e installarle utilizzando le chiavi di licenza di Windows 7 o 8.X. Questa opportunità è giunta al termine il 20 settembre 2023.

Microsoft ha spiegato la nuova politica di aggiornamento di Windows affermando che “l’offerta di aggiornamento gratuito di Microsoft per Windows 10 / 11 è terminata il 29 luglio 2016”, e che “la via di installazione per ottenere l’aggiornamento gratuito da Windows 7 / 8 è stata ora rimossa”. Tuttavia, gli utenti di Windows 10 possono ancora eseguire l’aggiornamento gratuito a Windows 11.

La società ha anche ricordato i requisiti minimi di sistema di Windows 11 e ha evidenziato le restrizioni sull’installazione relative al processore, al TPM e alle specifiche di RAM e archiviazione. Tuttavia, esistono modi per aggirare questi requisiti, anche attraverso distribuzioni di terze parti come tiny11 di NTDEV.

Windows Central ha testato se la chiusura della via di installazione gratuita per Windows 7 e 8.X fosse effettivamente entrata in vigore e ha scoperto che le vecchie chiavi di licenza continuano comunque ad attivare alcune versioni di Windows 11. Resta da vedere per quanto tempo questa opportunità di aggiornamento rimarrà disponibile dopo l’annuncio ufficiale di Microsoft.