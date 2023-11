Alla fine Microsoft ha davvero messo l'IA in Windows 10

Non volete perdervi nemmeno un'offerta dell'Amazon Black Friday? In questo articolo in continuo aggiornamento abbiamo raccolto le migliori!

Alla fine, Microsoft lo ha fatto davvero: Copilot, l’intelligenza artificiale che promette di migliorare parecchio l’esperienza d’uso di Windows 11, arriverà anche su Windows 10. Si tratta ovviamente di una buona notizia, considerando l’amore che Windows 10 ancora riceve da parte degli utenti e che è installato sulla maggioranza dei PC, nonostante Windows 11 sia in circolazione ormai da diversi anni.

Come di consueto, la funzionalità sarà inizialmente accessibile agli iscritti al programma Windows Insider, inoltre è necessario avere Windows 10 aggiornato alla versione 22H2. Copilot per Windows 10 al momento è solo stato annunciato e non è ancora disponibile, ma l’iscrizione al canale Release Preview del programma Insider permetterà di riceverlo non appena verrà rilasciato.

Copilot non sarà disponibile ovunque sin da subito e ha dei requisiti minimi, non esagerati ma che comunque vale la pena sottolineare: per poterlo usare sono necessari 4GB di RAM e uno schermo 720p. Si tratta di caratteristiche presenti su praticamente tutti i PC moderni, quindi non dovreste avere particolari problemi. Oltre a questo, la funzionalità non avrà tutte le caratteristiche presenti su Windows 11: mancheranno per ovvi motivi tutte quelle legate al sistema operativo, che prevedono modifiche di impostazioni che non si trovano su Windows 10.

Se non volete iscriversi al programma Windows Insider, c’è un altro modo per provare Copilot non appena sarà disponibile: basta installare l’anteprima dell’aggiornamento di novembre 2023, recarsi in Windows Update e spuntare la casella per ottenere gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili.

Purtroppo, la mossa a sorpresa di Microsoft non cambia i piani dell’azienda per Windows 10. L’arrivo di Copilot non estenderà il supporto, la cui fine è ancora prevista per il 14 ottobre 2025.

