Antec C8, nuovo case che punta allo stile senza sacrificare le prestazioni

Antec ha presentato il nuovo C8, case per PC progettato per ospitare anche le build più esigenti. Ha un design moderno e raffinato, che nasconde dietro un’estetica minimale una serie di funzioni avanzate per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

La paratia frontale e quella laterale, entrambe in vetro, si uniscono senza alcun profilo metallico, permettendovi di mettere in mostra al meglio la vostra build. Che si tratti di un raffreddamento a liquido personalizzato, o di componenti classici caratterizzati da un tripudio di LED RGB, potrete farli vedere a tutti grazie all’ampia vista panoramica.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Il grande spazio all’interno del C8 permette di installare hardware di fascia alta senza difficoltà, permettendo agli utenti di assemblare qualsiasi sistema, indipendentemente dalle proprie esigenze. Il case Misura 464 x 303 x 476 mm e supporta schede madri E-ATX, mentre Il design a doppia camera separa alimentatore, Hard Disk e SSD (ci sono 2 slot da 3,5" e 4 slot da 2,5") da processore e scheda video, offrendo la massima pulizia anche per quanto riguarda il cable management.

Ovviamente componenti di fascia alta richiedono un raffreddamento di un certo tipo, e l’Antec C8 offre tutto lo spazio che serve anche in questo senso: permette di installare fino a tre radiatori da 360mm, oppure un totale di 10 ventole da 120mm.

A completare il tutto, troviamo una dotazione porte nella media, composta da due USB-A, una USB-C e un jack da 3.5mm. L’Antec C8 è già disponibile all’acquisto a partire da 119,49€ in due colorazioni, bianca e nera.