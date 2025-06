Se siete appassionati di stampa 3D o desiderate fare il salto di qualità nei vostri progetti, questa è l’occasione giusta per voi. Amazon propone in offerta la ANYCUBIC Photon Mono M7, una stampante 3D a resina di altissimo livello, con uno sconto di ben 150€ grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina prodotto. Il prezzo scende così da 499,99€ a soli 349,99€, rendendola una scelta vantaggiosa per chi cerca prestazioni professionali a un prezzo accessibile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 150€ durante il checkout

ANYCUBIC Photon Mono M7, chi dovrebbe acquistarla?

La Photon Mono M7 è progettata per accelerare la vostra creatività. Con una velocità di stampa che può raggiungere i 150 mm/h utilizzando resina ad alta velocità, o 90 mm/h con la resina ordinaria, questa stampante riduce drasticamente i tempi di attesa. Il risultato? Più modelli pronti in meno tempo, e un sensibile risparmio economico nel lungo periodo. Una soluzione ideale sia per maker esperti, sia per chi vuole entrare nel mondo della stampa 3D con uno strumento affidabile e veloce.

Uno dei punti di forza principali di questa stampante è il suo schermo LCD monocromatico da 10,1 pollici con risoluzione 14K (13312x5120), che consente una precisione estrema nei dettagli. Grazie a una risoluzione sull’asse XY di 16,824,8 micron, può produrre dettagli con un diametro minimo di formatura di 0,15 mm. Questo significa superfici lisce, angoli precisi e una fedeltà al design originale che poche stampanti nella stessa fascia di prezzo riescono a offrire.

A completare il pacchetto, la tecnologia LighTurbo 3.0 di ANYCUBIC, un sistema ottico avanzato che garantisce un’illuminazione omogenea e precisa su ogni strato. Inoltre, le 7 funzioni intelligenti integrate permettono alla stampante di rilevare errori comuni, come malfunzionamenti, mancanza di resina o problemi nella pellicola di rilascio. Tutto ciò si traduce in una maggiore efficienza, meno sprechi e più tranquillità durante le vostre sessioni di stampa. Con un’offerta così vantaggiosa, questa stampante 3D diventa una scelta obbligata per chi desidera un prodotto potente, intelligente e ora anche più conveniente che mai.

