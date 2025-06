Se siete alla ricerca di un processore di nuova generazione capace di rivoluzionare le vostre sessioni di gaming e produttività, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta esclusiva su AliExpress. Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è ora disponibile a soli 445,99€, un prezzo estremamente competitivo per una CPU che rappresenta il meglio dell'innovazione AMD su architettura Zen 5.

Vedi offerta su Aliexpress

AMD Ryzen 7 9800X3D, chi dovrebbe acquistarlo?

AMD Ryzen 7 9800X3D si distingue per la sua configurazione con 8 core e 16 thread sbloccati, offrendo un significativo incremento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, con un +16% di IPC e un'efficienza energetica migliorata. Grazie alla tecnologia 3D V-Cache di nuova generazione, questa CPU vanta 96 MB di cache L3 e un totale di 104 MB di cache, migliorando sensibilmente le prestazioni nei carichi di lavoro più intensi, come i videogiochi tripla A o l'elaborazione video professionale.

Un altro punto di forza è rappresentato dalla frequenza Boost fino a 5,2 GHz, che consente di raggiungere prestazioni elevate anche nelle applicazioni single-threaded. Il TDP di 120W garantisce un equilibrio perfetto tra potenza e consumo energetico, mentre il supporto al socket AM5 assicura piena compatibilità con le schede madri di ultima generazione. Si segnala che il dissipatore non è incluso nella confezione, pertanto è consigliabile abbinare un sistema di raffreddamento adeguato per sfruttare al meglio le potenzialità del processore.

Questa offerta su AliExpress rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera assemblare o aggiornare il proprio PC con uno dei migliori processori attualmente disponibili sul mercato. Con un prezzo di 445,99€, AMD Ryzen 7 9800X3D si conferma una scelta eccellente per appassionati di gaming, content creator e professionisti in cerca di potenza e affidabilità. Infine, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di questo processore per ulteriori informazioni.

Vedi offerta su Aliexpress