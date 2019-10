AOC e MMD, ottimi risultati in Europa nel mercato dei monitor

MMD e AOC si riconfermano tra i primi posti nel mercato europeo dei monitor nel secondo trimestre 2019.

Il mercato globale dei monitor sta attraversando un momento idilliaco grazie all’introduzione di tecnologie innovative mirate a migliorare qualità d’immagine, ergonomia, produttività e semplicità d’uso.

Secondo i dati distribuiti da Context, nel secondo trimestre di quest’anno il settore dei monitor in Europa è cresciuto del 3,2%. In tale contesto AOC e MMD (licenziataria dei monitor Philips) sono riuscite ad aumentare le vendite di ben il 6,7%, confermandosi al terzo posto su scala europea con una quota del 14,1%.

In Italia i due marchi sono leader nelle vendite dal 2013 ed hanno aumentato il volume del 15,2%; nel bel paese, MMD è cresciuta di ben 34 punti percentuali rispetto al 12,1% ottenuto del mercato globale, andando ad occupare il secondo posto a livello nazionale con una quota del 15% che, sommata a quella di AOC, porta i due brand ad un 22,9% complessivo.

Se si fa riferimento ai monitor “grandi” da 27 pollici in su, la quota di mercato dei due marchi si attesta al 20,7% con una crescita annua del 128,9%.

In ambito europeo MMD ha incrementato il volume di vendita annuo del 10,8%, mentre i due marchi assieme hanno ottenuto la seconda posizione nel segmento degli schermi di grandi dimensioni (68,6 cm – 27″ e oltre) con una quota complessiva del 14%.

MMD e AOC hanno aumentato il volume complessivo delle vendite del 57,7%, il doppio della media globale che ha comunque ottenuto un considerevole incremento del 29,2%.

Se si osserva l’incremento del volume di vendita distinguendo le due aziende, MMD e AOC sono cresciute rispettivamente del 53,3% e 64% ottenendo il primo posto in Russia, Benelux, Ucraina, Polonia, Italia, Repubblica Ceca e Slovacchia. MMD da sola occupa il primo posto nel segmento dei monitor da 27″ sia in Ucraina che in Benelux.