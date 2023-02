Il rivenditore francese Rue Du Commerce ha iniziato a raccogliere le prenotazioni per il processore AMD Ryzen 9 7950X3D con 3D V-Cache, che verrà lanciato il prossimo 28 febbraio. Il prezzo è di 800 euro, superiore rispetto all’MSRP ufficiale. Il rivenditore ha anche indicato che spedirà la CPU a partire dal 16 marzo, leggermente più tardi rispetto alla data di lancio ufficiale. Attualmente, Rue Du Commerce vende il processore Ryzen 9 7950X a 16 core senza 3D V-Cache, ma con supporto all’overclocking, a 715€. Pertanto, è logico che il nuovo Ryzen 9 7950X3D con 3D V-Cache costi di più.

Ricordiamo che il Ryzen 9 7950X3D è dotato di una 3D V-Cache di 192MB che migliora le prestazioni complessive del processore. Inoltre, ha 24 core e 48 thread e una frequenza di base di 3,5GHz, che può essere aumentata fino a 4,9GHz in modalità boost. Secondo AMD, il Ryzen 9 7950X3D può superare l’Intel i9-12900K in molti benchmark.

L’azienda ha dichiarato che le CPU con 3D V-Cache rappresentano la scelta ideale per i videogiocatori, in quanto la cache aggiuntiva incrementa notevolmente le prestazioni nei carichi di lavoro che dipendono dalla larghezza di banda della memoria e dalle prestazioni a singolo thread, come i videogiochi. A ogni modo, AMD sta preparando una “whitelist” dei titoli che possono trarre maggior beneficio dal CCD con cache aggiuntiva, mentre quelli che non rientrano nella lista gireranno sul CCD senza cache aggiuntiva, ma con clock più alti.

AMD ha introdotto la V-Cache 3D nei nuovi processori Ryzen 7000 X3D, ma purtroppo gli utenti non potranno overcloccare la CPU, limitandosi alle memorie, dato il moltiplicatore bloccato. Tuttavia, il PBO e l’undervolting sono ancora disponibili per ottenere prestazioni leggermente migliori.

Rammentiamo che la società ha annunciato l’uscita di tre nuovi processori della serie Ryzen 7000 X3D: il Ryzen 7 7800X3D a otto core, il Ryzen 9 7900X3D a 12 core e il Ryzen 9 7950X3D a 16 core, con ulteriori 64 MB di cache L3 3D V-Cache. I prezzi di vendita saranno rispettivamente di 449, 599 e 699 dollari negli Stati Uniti.