Apple chiede scusa per i MacBook con tastiera a farfalla ancora malfunzionanti

Apple ha chiesto scusa per il protrarsi dei problemi anche sulle tastiere con meccanismo a farfalla di terza generazione. I MacBook che ne fanno uso però non sono ancora stati inseriti nel programma di riparazione.

A quanto pare, nonostante la tecnologia a farfalla adottata da Apple per i tasti dei suoi MacBook sia giunta alla terza generazione, alcuni utenti – un piccolo numero li definisce l’azienda di Cupertino – continuano ad avere problemi nell’utilizzo quotidiano, con alcuni tasti che restano bloccati e non sono più utilizzabili. A quanto pare la casa della Mela morsicata è comunque consapevole della situazione e, per questo, ha chiesto pubblicamente scusa ai propri clienti tramite un portavoce.

‎”Siamo consapevoli che un piccolo numero di utenti stiano ancora avendo problemi con la loro tastiera a farfalla di terza generazione e per questo ci dispiace. La stragrande maggioranza dei clienti notebook Mac però stanno avendo un’esperienza positiva con la nuova tastiera”.‎

Come sappiamo in realtà i problemi con la nuova tecnologia risalgono al 2015, quando il meccanismo a farfalla andò a sostituire quello a forbice sui MacBook da 12 pollici, soprattutto per quanto riguarda la durevolezza. Solo dall’anno successivo però, con l’arrivo di questa soluzione anche sui MacBook Pro, i problemi iniziarono a essere più evidenti, con un’escalation nei guasti segnalati dagli utenti e questo nonostante gli ingegneri abbiano già cambiato due volte parte del meccanismo.

Lo scorso anno è avvenuto il cambio più drastico, con l’introduzione di una pellicola in silicone di cui ufficialmente Apple non ha mai commentato la funzione, ma che molto probabilmente serve sia a rendere più silenziosa la digitazione che a evitare che la polvere, nel tempo, renda più secca la risposta dei tasti.

Apple ha anche istituito un programma di riparazione per le tastiere, che prevede la sostituzione, in tutto o in aprte, della tastiera, per i clienti che manifestano problemi di durevolezza o di tasti che non rispondono più agli input. Tuttavia questo programma, avviato lo scorso anno, non include ancora i MacBook dotati del meccanismo a farfalla di terza generazione. Non resta quindi che attendere le decisioni di Apple in merito.