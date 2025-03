Apple fa la spesa da NVIDIA: 1 miliardo per i server IA

Nonostante Apple Intelligence, il colosso di Cupertino fatica ancora parecchio nel campo dell'intelligenza artificiale. Le cose, però, potrebbero presto cambiare: secondo alcuni analisti, l'azienda starebbe per finalizzare un investimento di circa un miliardo di dollari in server IA di NVIDIA, mossa che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua strategia e dare finalmente una scossa all'IA "made in Apple".

Secondo quanto riportato da Patrick Seitz su Investor's Business Daily, l'analista di Loop Capital Ananda Baruah ha rivelato che Apple sarebbe in procinto di ordinare sistemi NVIDIA GB300 NVL72 per un valore complessivo di circa un miliardo di dollari. In termini pratici, questo si traduce nell'acquisto di circa 250 server, ciascuno del valore tra i 3,7 e i 4 milioni di dollari. Una cifra impressionante, che testimonia la serietà dell'impegno di Apple nel campo dell'IA generativa.

Per questo progetto l'azienda avrebbe scelto di collaborare con due colossi nel campo dei server: Dell Technologies e Super Micro Computer. "Apple è ufficialmente entrata nel campo dei grandi cluster server per l'AI generativa... e SMCI e DELL sono i partner chiave", ha dichiarato Baruah, aggiungendo che, sebbene sia ancora in fase di raccolta informazioni, questo investimento "sembra avere il potenziale per diventare un cluster per modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per l'AI generativa".

Cambiamento di rotta o strategia complementare?

La notizia arriva in un momento delicato per Apple, criticata per il suo approccio cauto all'intelligenza artificiale rispetto a competitor come Google e Microsoft, che ne fanno invece ampio uso su PC e smartphone. Precedenti indiscrezioni avevano suggerito che l'azienda stesse sviluppando internamente un proprio chip dedicato ai server, seguendo la filosofia di controllo verticale dell'hardware che l'ha sempre contraddistinta.

Questo massiccio ordine di server NVIDIA potrebbe quindi indicare due scenari: o lo sviluppo del chip proprietario sta procedendo più lentamente del previsto, oppure Apple ha deciso di adottare un approccio ibrido, affiancando tecnologie esterne alle proprie per accelerare l'implementazione di funzionalità AI avanzate nei suoi prodotti e servizi.

Al di là delle speculazioni, l'investimento rappresenta un chiaro segnale della volontà di Apple di affermarsi nel campo dell'IA, recuperando il terreno perso rispetto ai competitor. L'integrazione di modelli IA avanzati potrebbe rivoluzionare l'esperienza d'uso dell'intero ecosistema Apple, dal miglioramento di Siri all'introduzione di funzionalità generative in applicazioni come Foto, Note e Mail. La potenza di calcolo offerta dai server NVIDIA potrebbe inoltre consentire l'elaborazione di richieste complesse direttamente nel cloud, superando i limiti dell'hardware locale di smartphone e notebook.