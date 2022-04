La pandemia di Covid-19 in Cina sta peggiorando, tanto che è stato registrato un nuovo picco rispetto all’inizio della crisi. Di conseguenza, il governo cinese ha imposto nuovi lockdown e restrizioni in varie aree, al fine di sradicare il prima possibile il virus dal Paese. Al momento, la zona più colpita è Shangai, seguita da Kushan. Purtroppo, ciò ha determinato lo stop degli impianti di produzione dove vengono assemblati gli iPhone, ma anche gli iPad e i MacBook per conto di Apple.

Dopo il blocco di Shenzen avvenuto il mese scorso, in occasione del quale due fabbriche erano state chiuse costringendo Apple ad affidarsi ad altre aziende di ripiego per non fermare del tutto i lavori sugli iPhone, adesso il colosso di Cupertino si trova davanti alla chiusura di tre stabilimenti, con un impatto probabilmente più pesante. Ciò è particolarmente vero per la produzione degli smartphone Apple, dato che Pegatron, lo stabilimento in cui vengono assemblati, è responsabile del 20-30% di tutta la produzione dei dispositivi mobili della Casa della Mela. Inoltre, la fabbricazione di iPhone in India non è ancora stata avviata, di conseguenza, la problematica non è da sottovalutare.

Gli iPhone diventeranno più difficili da reperire nei prossimi mesi?

Quanta e Compal sono i due fornitori responsabili, rispettivamente, dell’assemblaggio dei MacBook e degli iPad. Anche queste aziende hanno subito la chiusura forzata a causa del lockdown, ma in generale tutta la catena di approvvigionamento ha subito uno stop in questi territori, andando a impattare le operazioni di molte altre aziende.

La situazione, dunque, pare preoccupante, dato che suggerisce la possibilità di nuove carenze di stock e possibili rincari dei prodotti tecnologici. Si potrebbe ripetere, dunque, lo scenario visto durante la fase clou della pandemia di COVID-19 nel resto del mondo, con prodotti sempre più difficili da trovare e a prezzi maggiorati.