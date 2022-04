In questo articolo vi segnaliamo che eBay propone a prezzo scontatissimo la versione verde di iPhone 13, ossia quella presentata solo di recente. La nuova colorazione verde si aggiunge a quelle già disponibili e, pur non essendo limitata, è oggi una delle più richieste ed acquistate, risultando spesso introvabile.

Non sono mancate su eBay le occasioni per acquistare l’iPhone 13 a un prezzo vantaggioso, ma questa è forse la prima opportunità che si presenta sulla versione verde. Questo smartphone costa 939,00€ nella versione da 128GB, che è quella in oggetto, e viene venduto ora a 744,90€, il prezzo più basso di sempre su eBay.

iPhone 13 è tra i migliori smartphone del momento, sia per funzionalità che potenza, e vi garantirà prestazioni elevate anche in futuro. A renderlo un dispositivo longevo è poi anche il supporto 5G, immancabile chiaramente su uno smartphone di questo livello.

Le performance sono all’avanguardia anche dal punto di vista fotografico, merito non solo degli ottimi sensori posteriori da 12MP, senza dimenticare quello frontale (anch’esso da 12MP), ma anche del processore A15 Bionic. Il chip, infatti, consente all’iPhone 13 di sfruttare al massimo la nuova modalità cinema che, ricordiamo, consente lo spostamento automatico della messa a fuoco nei video, ottenendo così una profondità di campo intelligente, che si traduce in riprese stabili e cinematografiche.

I video potrete registrarli in 4K con Dolby Vision e ciò lo potrete fare anche con la fotocamera frontale, il che rende il comparto fotografico di iPhone 13 tra i più evoluti in assoluto. Come non citare poi il display Super Retina XDR, tra i più resistenti attualmente disponibili, grazie all’utilizzo del Ceramic Shield. Insomma, un dispositivo con tutti i crismi, che potrebbe attirare l’attenzione di molti soprattutto ora che viene proposto al prezzo più basso di sempre nella colorazione verde.

Non ci resta altro che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi di approfittare subito dell’occasione, prima che le scorte vadano di nuovo esaurite. Allo stesso modo vi suggeriamo di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte del portale, ricchissima di prodotti disponibili a prezzi stracciati, e raggiungibile tramite l’apposita sezione dedicata dello store.

