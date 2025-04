Apple iMac M4 al MINIMO STORICO: il desktop all-in-one che hai sempre desiderato!

Se siete alla ricerca di un computer desktop all-in-one che unisca prestazioni di alto livello e un design elegante, l'Apple iMac M4 in offerta su Amazon potrebbe essere la scelta perfetta. Attualmente disponibile a soli 1.299€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato di 1.529€, questo rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo modello.​

Apple iMac M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple iMac M4 è dotato del potente chip M4 con una CPU 8-core e una GPU 8-core, garantendo prestazioni eccezionali per una vasta gamma di applicazioni, dalla creazione di contenuti al gaming. Il suo display Retina da 24 pollici offre una risoluzione 4,5K con una luminosità di 500 nit e supporta fino a 1 miliardo di colori, assicurando immagini vivide e dettagliate.​

Questo modello include 16GB di memoria unificata e un'unità di archiviazione SSD da 256GB, offrendo ampio spazio per archiviare documenti, foto e applicazioni, oltre a garantire una rapida esecuzione dei programmi. La videocamera da 12MP con tecnologia Center Stage vi mantiene sempre al centro dell'inquadratura durante le videochiamate, mentre il sistema audio avanzato, composto da sei altoparlanti con audio spaziale, offre un'esperienza sonora immersiva.​

Il design ultrasottile e il colore verde conferiscono all'iMac un aspetto moderno e raffinato, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o lavorativo. Inoltre, l'iMac M4 è progettato per integrarsi perfettamente con altri dispositivi Apple, come iPhone e iPad, permettendo una sincronizzazione fluida e una maggiore produttività.​

Non lasciatevi sfuggire questa offerta imperdibile su Amazon per l'Apple iMac M4. Con uno sconto del 15% sul prezzo consigliato, è il momento ideale per aggiornare la vostra postazione con un dispositivo all'avanguardia che combina potenza, eleganza e funzionalità avanzate. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra sezione dedicata al mondo Apple per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon