Apple MacBook Air 13'' M4: prestazioni elevate a un SUPER PREZZO!

Se siete alla ricerca di un MacBook Air 13'' M4 che unisca prestazioni elevate e massima portabilità, non potete lasciarvi sfuggire questa eccezionale offerta su Comet. Infatti, l'Apple MacBook Air 13'' M4 è disponibile al prezzo speciale di 999€, con uno sconto di 250€ rispetto al listino ufficiale di 1.249€. Un'occasione imperdibile per portare a casa uno dei portatili più performanti e leggeri del momento.

Apple MacBook Air 13'' M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo MacBook Air con chip M4 rappresenta la nuova frontiera della mobilità secondo Apple. Il processore M4 di ultima generazione garantisce una reattività straordinaria in tutte le attività, dal multitasking al video editing, fino all’uso delle funzionalità avanzate di Apple Intelligence, pensate per migliorare la produttività quotidiana nel rispetto della privacy.

Il dispositivo offre fino a 18 ore di autonomia, permettendovi di lavorare o studiare per un'intera giornata senza bisogno di una presa di corrente. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici supporta oltre un miliardo di colori, offrendo una qualità visiva eccellente per contenuti multimediali, grafica e testi ad altissima definizione.

Sul fronte della connettività, Apple MacBook Air M4 dispone di Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, due porte Thunderbolt 4 e un pratico ingresso MagSafe per la ricarica rapida. Il tutto in un design ultrasottile e iperleggero, ideale per chi si sposta spesso o lavora in mobilità.

Non mancano nemmeno componenti multimediali di alta qualità, come la fotocamera da 12MP con Center Stage, tre microfoni e un sistema audio con quattro altoparlanti e Audio Spaziale, che rendono ogni videoconferenza o sessione di intrattenimento un'esperienza immersiva.

Disponibile ora su Comet a soli 999€, questo MacBook Air M4 è la scelta perfetta per studenti, professionisti e creativi che desiderano un laptop affidabile, veloce e bello da vedere. Approfittatene prima che l'offerta finisca.

Vedi offerta su Comet