Acer ha appena lanciato gli sconti estivi 2025, una promozione imperdibile per chi desidera acquistare un nuovo notebook con prestazioni elevate a un prezzo vantaggioso. Con uno sconto fino al 25%, avete la possibilità di portare a casa laptop di ultima generazione, ideali sia per lo studio che per il lavoro e la produttività avanzata. Ma attenzione: l’iniziativa è valida solo fino al 1° agosto alle ore 12:00 o fino ad esaurimento scorte.

Sconti estivi Acer, perché approfittarne?

Tra i modelli in promozione spicca l’Acer Aspire 5 A515-57, un portatile affidabile con display da 15,6" Full HD IPS, processore Intel Core i5-12450H, 8 GB di RAM e 512 GB SSD. Il prezzo scende a 499 € grazie a uno sconto diretto di 300 €, rendendolo ideale per l’uso quotidiano e per chi cerca un notebook fluido senza spendere troppo.

Salendo di categoria troviamo l’Acer Aspire 15 A15-51M, dotato di Intel Core i9-13900H, 32 GB di RAM LPDDR5 e un generoso SSD da 1 TB. Perfetto per chi lavora con software esigenti o utilizza molte applicazioni contemporaneamente. Grazie allo sconto di 300 €, viene proposto a 999 €, un prezzo molto competitivo per la configurazione offerta.

Ma il vero protagonista di questa promozione è l’Acer Swift Go 16 OLED SFG16-72, un portatile ultra-sottile con schermo OLED 3.2K da 16" a 120 Hz, processore Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di archiviazione. A soli 1.299 €, con uno sconto di 400 €, include anche software AI Intel del valore di 399,90 €. Una soluzione perfetta per creator, professionisti e chi desidera prestazioni elevate senza compromessi.

Oltre al valore tecnologico, questi notebook sono pensati per adattarsi a diversi stili di utilizzo: dalla produttività smart con display IPS e autonomia ottimizzata, fino all’esperienza visiva avanzata offerta dai pannelli OLED ad alta risoluzione, capaci di restituire immagini vivide e colori straordinari, ideali anche per l’intrattenimento.

Tutti i modelli sono equipaggiati con Windows 11, prestazioni solide e design moderni, rendendoli una scelta eccellente per affrontare il prossimo anno accademico o per aggiornare il proprio dispositivo di lavoro con le ultime tecnologie Intel e Acer.

Gli sconti estivi Acer sono disponibili per un periodo limitato e rappresentano una delle migliori occasioni per acquistare notebook potenti e versatili a prezzi sensibilmente ribassati. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di risparmiare su prodotti di qualità.

