Se siete appassionati di gaming o alla ricerca di un monitor per PC che unisca performance elevate e un’esperienza visiva coinvolgente, non potete lasciarvi sfuggire l’offerta esclusiva di Mediaworld riservata ai clienti MW Club. Il monitor Asus ROG Strix XG349C è infatti proposto a un prezzo eccezionale di circa 480€ invece di 979€, una vera occasione per chi vuole aggiornare la propria postazione senza rinunciare a qualità e tecnologia all’avanguardia. Questo monitor ultra-wide da 34 pollici vi sorprenderà con le sue caratteristiche tecniche e il design pensato per il gaming più esigente.

ASUS Rog Strix XG349C, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore di questo display è il suo pannello QHD da 3440 x 1440 pixel, che offre una risoluzione ultra-wide con un rapporto di 21:9, capace di aumentare lo spazio a disposizione sul desktop del 35% rispetto a un classico monitor WQHD. Questa caratteristica è fondamentale per chi vuole una visione più ampia, sia durante le sessioni di gioco sia quando si lavora o si guarda un film, garantendo dettagli nitidi grazie alla densità di 109 pixel per pollice. Inoltre, la tecnologia ASUS Fast IPS conferisce al monitor un tempo di risposta rapidissimo di 1 ms, riducendo drasticamente sfocature e motion blur, essenziali per un’esperienza fluida e reattiva.

Il monitor ROG Strix XG349C è inoltre compatibile con NVIDIA G-SYNC, una tecnologia che elimina sfarfallii e interruzioni dell’immagine sincronizzandosi perfettamente con le schede grafiche NVIDIA di ultima generazione. Questo significa che ogni partita sarà più immersiva e senza fastidiosi artefatti visivi. Da non sottovalutare nemmeno il supporto a USB Type-C, che permette di collegare i vostri dispositivi con un unico cavo, facilitando la trasmissione video e il caricamento rapido, mentre lo switch KVM consente di gestire due computer con la stessa tastiera e mouse, ottimizzando lo spazio sulla scrivania.

Infine, il monitor supporta la tecnologia HDR con certificazione DisplayHDR 400, per una qualità d’immagine superiore, grazie a bianchi più brillanti e neri più profondi, che esaltano i dettagli in ogni scena. La modalità Multi HDR permette di scegliere la configurazione migliore in base all’uso, adattando le prestazioni visive alle vostre esigenze quotidiane. Se cercate un monitor che combini prestazioni da gaming con versatilità e qualità visiva, questa offerta esclusiva di Mediaworld per il ROG Strix XG349C è davvero un’opportunità da non perdere.

Vedi offerta