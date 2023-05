Apple potrebbe creare un MacBook con un touchscreen dotato di feedback aptico, qualcosa di differente da tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. L’obiettivo di questa innovazione è combinare i vantaggi della tecnologia touch con un feedback aptico, che potenzialmente può cambiare il modo in cui s’interagisce con i computer. Secondo alcuni insider, Apple è da tempo che sta sperimentando vari modi per integrare la tecnologia touch su sui computer Mac, e avrebbe anche senso un passaggio di questo genere, considerando che è il principale, se non l’unico metodo d’interazione con iPad e iPhone. Abbiamo visto come l’azienda sta, piano piano, cercando di avvicinare i due mondi, e il sistema di input differente è una barriera importante da superare.

Il nuovo Mac touchscreen – se mai arriverà – non restituirà unicamente i classici feedback aptici, delle vibrazioni che comunicano la ricezione di un comando, ma dovrebbero essere in grado di aggiungere altre risposte tattili, dando l’illusione di premere dei tasti fisici, rendendo di conseguenza l’esperienza d’interazione più intuitiva ed immersiva. Sembra che questa tecnologia potrebbe essere introdotta non solo sullo schermo, ma anche in altre zone del computer portatile, dove è presenta la tastiera o il touchpad.

L’implementazione della tecnologia touch sui Mac è avvenuta nel 2016, quando Apple ha presentato i MacBook con Touch Bar, un piccolo e cauto passo, che in qualche modo voleva velocizzare l’interazione con il software. Una piccola striscia OLED che cambiava funzioni in base all’applicazione, adattandosi dinamicamente al flusso di lavoro dell’utente. Tuttavia questa soluzione ha fallito dal diventare uno standard e ha ricevuto feedback misti. Chi vi scrive ha utilizzato un MacBook con Touch Bar per alcuni anni, senza trovarne un vero vantaggio ergonomico.

Il brevetto di Apple

A farci immaginare un MacBook con un touchscreen avanzato di questo tipo ci hanno pensato vari brevetti che Apple ha registrato e che, appunto, parlano di tecnologia aptica e touchscreen. Questi brevetti descrivono vari metodi d’implementazione, la presenza di sensori avanzati e attuatori dislocati in varie parti dello schermo, che dovrebbero lavorare in armonia per creare dei feedback aptici molto precisi e localizzati.

Mentre Apple non ha ancora confermato questi rumor – e mai lo farà -, Mac basati su questa tecnologia potrebbero rappresentare una novità per l’industria e potenzialmente cambiare il modo in cui interagiamo, staccandoci piano piano dalle tastiere fisiche e touchpad. Se pensiamo all’evoluzione e ai cambiamenti radicali che l’industria tecnologica sta facendo in pochi anni, è difficile pensare che la classica tastiera, sistema di input principale che è cambiato pochissimo in decenni, possa veramente continuare a esistere nei computer del futuro.

Una soluzione come quella immaginata potrebbe avere molte applicazioni in differenti settori, come la progettazione grafica, il video editing, la produzione di musica, dove la possibilità d’interagire in maniera più diretta con gli elementi a schermo potrebbe aumentare la produttività e creatività.

Non ci resta che attendere per vedere se si tratterà della prossima grande “innovazione” made by Apple.