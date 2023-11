Apple smette (finalmente) di vendere i DVD di installazione di OS X Lion e Mountain Lion

Apple ha appena rimosso OS X Lion e OS X Mountain Lion dal suo negozio online in tutti i paesi del Mondo. Entrambi gli installer sono rimasti disponibili nel negozio online di Apple per anni, anche dopo che l'azienda ha interrotto il supporto per entrambe le versioni del sistema operativo Mac.

Dopo l'introduzione del Mac App Store nel 2011, infatti, Apple ha scelto di distribuire nuove versioni di OS X (come veniva chiamato macOS all'epoca) esclusivamente online.

La prima versione disponibile sul Mac App Store è stata OS X Lion, che ha introdotto importanti nuove funzionalità come i gesti multitouch per i trackpad, Launchpad, Mission Control e le app a schermo intero.

Tuttavia, poiché il Mac App Store era disponibile solo sui Mac che eseguivano OS X Snow Leopard, coloro che non avevano ancora effettuato l'upgrade da Leopard non potevano scaricare la versione digitale senza prima acquistare Snow Leopard o la chiavetta USB con l'installer di OS X Lion, la quale costava 69 dollari contro i 29 dollari della versione digitale.

Per questo motivo, Apple ha iniziato a vendere la versione digitale di OS X Lion nel suo negozio online allo stesso prezzo della versione del Mac App Store. Quando è stata rilasciata OS X Mountain Lion, è stata resa disponibile sia tramite il Mac App Store che tramite l'Apple Online Store.

Ora, come evidenziato da Mr. Macintosh, sia OS X Lion che Mountain Lion non sono più disponibili per l'acquisto nel negozio online di Apple, ma gli utenti che hanno ancora bisogno di questo software per qualche motivo non dovranno preoccuparsi. Nel 2021, infatti, Apple ha reso gli installer di OS X Lion e OS X Mountain Lion disponibili gratuitamente sul suo sito web.

In effetti, era abbastanza peculiare che pur con un download gratuito già disponibile, l'azienda ha continuato a vendere copie digitali di queste versioni di OS X.