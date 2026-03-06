Nel mercato dei personal computer ad alte prestazioni, la memoria unificata di Apple rappresenta da anni uno degli elementi più discussi tra professionisti e appassionati: la possibilità di condividere un unico pool di RAM ad altissima larghezza di banda tra CPU e GPU ha ridefinito le aspettative per le workstation compatte. Oggi, però, un aggiornamento silenzioso al configuratore online di Apple segnala una limitazione concreta per chi punta al massimo: la configurazione da 512GB di memoria unificata per il Mac Studio con M3 Ultra è stata rimossa dal listino, a circa un anno esatto dal suo annuncio. Si tratta di un passo indietro significativo, che tocca direttamente uno dei punti di forza più pubblicizzati della macchina.

Apple aveva puntato forte su questa specifica al momento del lancio del Mac Studio con M3 Ultra, citandola esplicitamente nel comunicato stampa ufficiale come un primato assoluto per i personal computer. La promessa era chiara: capacità di eseguire in locale modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con oltre 600 miliardi di parametri interamente in memoria, grazie alla GPU avanzata integrata nell'M3 Ultra e all'enorme pool di RAM condivisa. Una proposta ambiziosa, rivolta a ricercatori, sviluppatori AI e professionisti del settore che necessitano di eseguire inferenza su modelli di peso considerevole senza affidarsi al cloud.

La causa più probabile della rimozione è da ricercarsi nella crescente pressione sulla catena di fornitura della memoria ad alta capacità. Come segnalato da MacRumors, la domanda globale di moduli di memoria per i server che alimentano i servizi di intelligenza artificiale ha creato forti tensioni nell'approvvigionamento, rendendo difficile garantire disponibilità costante per configurazioni così estreme destinate al mercato consumer e professionale. Non è la prima volta che il settore dei semiconduttori registra questo tipo di collo di bottiglia, ma la velocità con cui la transizione verso l'AI ha assorbito la capacità produttiva di memoria è notevole.

La configurazione da 512GB di memoria unificata dell'M3 Ultra Mac Studio era stata presentata come la quantità più elevata mai disponibile in un personal computer, capace di caricare interamente LLM con oltre 600 miliardi di parametri.

Per chi oggi configura un Mac Studio M3 Ultra sul sito Apple, l'opzione massima disponibile scende dunque a 256GB di memoria unificata, che rimane comunque il tetto più alto raggiungibile su qualsiasi Mac attualmente in vendita. A titolo di confronto, il Mac Pro con M2 Ultra arriva fino a 192GB di RAM, mentre le macchine basate su M4 Max e il futuro M5 Max supportano un massimo di 128GB. La gerarchia di memoria all'interno dell'ecosistema Apple rimane quindi invariata nei rapporti relativi, ma il limite assoluto si è abbassato in modo sensibile proprio sulla configurazione di punta.

Dal punto di vista pratico, 256GB di memoria unificata sono comunque sufficienti per gestire modelli linguistici di dimensioni considerevoli — si parla di LLM da decine di miliardi di parametri in formati quantizzati — ma la distanza rispetto ai 512GB originali è concreta per chi lavora con modelli non compressi o necessita di elaborare più istanze in parallelo. Professionisti del deep learning, studi di visual effects e laboratori di ricerca che avevano pianificato investimenti sulla configurazione massima dovranno riconsiderare le proprie opzioni, eventualmente valutando soluzioni server o workstation alternative.

Non è ancora chiaro se Apple intenda ripristinare la configurazione da 512GB una volta che le tensioni nella catena di fornitura si attenuino, né se i futuri SoC della linea Ultra — presumibilmente un M4 Ultra — porteranno con sé supporto a quantità di memoria ancora maggiori.