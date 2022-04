Arducam ha aperto le prenotazioni per la sua Hawk-Eye, fotocamera per Raspberry Pi dotata di un sensore da ben 64MP delle dimensioni di 7,4×5,55 mm. Le specifiche tecniche del modulo includono un’apertura massima di f/1.8, un angolo di visione di 84° (pari a una lente di 24mm su una fotocamera full frame) e supporto all’auto focus. Indubbiamente, si tratta di caratteristiche di tutto rispetto se confrontate con la media di prodotti simili per il popolare single board computer, sebbene le dimensioni del sensore non siano di certo vicine quelle di fotocamere professionali.

Photo Credit: ArduCam

Arducam Hawk-Eye si interfaccia con il sistema tramite la libreria libcamera, utilizza lo stesso connettore a nastro e ha la medesima grandezza del Raspberry Pi camera module 2.1; quindi, può essere sostituito senza problemi all’interno di progetti che già fanno uso del modulo fotocamera. Il dispositivo è in grado di scattare foto con una risoluzione di 9.152×6.944 pixel su un Raspberry Pi 4 o Compute Module 4, mentre la massima risoluzione ottenibile sulle versioni precedenti è limitata a 16MP e i video possono essere girati sino a 1080p a 30fps. Non sappiamo di preciso chi sia il produttore del sensore, che offre anche uno zoom digitale 10x, ma, stando a un commento su YouTube, dovrebbe essere retroilluminato con un pixel pitch di 0,8μm.

Arducam Hawk-Eye è acquistabile sul sito ufficiale sfruttando anche un consistente sconto del 40% sul prezzo di listino, che passa in questo modo a soli 35,99$ rispetto gli originari 59,99$. Le spedizioni sono prevista per il mese di maggio 2022.

Photo Credit: ArduCam

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di un interessante progetto inerente alla fotografia, che ha portato il maker Christopher Getchmann a realizzare due fotocamera con case stampati in 3D e lenti intercambiabili usando un Raspberry Pi Zero W. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.