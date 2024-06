L'intelligenza artificiale è arrivata anche sul Raspberry Pi

L'intelligenza artificiale ha conquistato proprio tutti: la Raspberry Pi Foundation ha annunciato la disponibilità di AI Kit, un kit sviluppato in collaborazione con Hailo per consentire agli utenti di eseguire carichi di lavoro di IA e machine learning sul proprio Raspberry Pi 5.

Pixabay

"L'AI Kit offre un modo accessibile per integrare operazioni di inferenza locale, ad alte prestazioni ed efficiente dal punto di vista energetico in un'ampia gamma di applicazioni" ha spiegato Naush Patuck, senior principal engineer di Raspberry Pi Foundation.

Il kit comprende l'M.2 HAT+ preassemblato con il modulo di accelerazione per l'IA Hailo-8L. Il modulo consente di sviluppare facilmente applicazioni di AI vision per l'esecuzione in tempo reale; le reti neurali vengono eseguite interamente sul co-processore Hailo-8L, liberando la CPU del Raspberry Pi per poter eseguire altri task.

Tra le funzionalità principali del kit la compagnia segnala delle performance di inferenza di 13 TOPS, una connessione single-lane PCIe 3.0 a 8Gbps, integrazione completa con l'image software subsystem di Raspberry Pi, compatibilità con fotocamere proprietarie e di terze parti e la schedulazione efficiente dell'acceleratore hardware per eseguire più reti neurali su una singola fotocamera o su due fotocamere simultaneamente.

Lato software, la compagnia ha integrato un template per il post-processing nella suite di applicazioni per fotocamera rpicam-apps: il template consente ora di eseguire task di inferenza in tempo reale nella pipeline della fotocamera.

Il modulo di Hailo mette anche a disposizione le librerie di post processing Hailo Tappas per creare applicazioni basate su IA in poche centinaia di righe di codice. Nei prossimi mesi Raspberry Pi Foundation prevede di rilasciare integrazioni anche per il framework Picamera2.

Raspberry Pi Il Raspberry Pi AI Kit disassemblato

Per supportare gli sviluppi e raggiungere più utenti, Hailo ha annunciato l'introduzione di una community online di sviluppatori che mette a disposizione tutorial e risorse per supportare l'innovazione.

"La nostra nuova comunità online servirà come ambiente collaborativo per gli amanti dell'intelligenza artificiale per condividere le loro esperienze e discutere nuovi modi di innovare" ha affermato Orr Danon CEO e co-fondatore di Hailo."Ci aspettiamo che l'introduzione della scheda Raspberry Pi abilitata all'IA dia il via a un nuovo percorso di innovazione e non vediamo l'ora di collaborare con i maker per supportarli nella sperimentazione e nello sfruttamento delle capacità di IA di Hailo".

Raspberry Pi AI Kit è già disponibile per l'acquisto al prezzo di 70 dollari.