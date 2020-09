Argon One, il case di Argon 40 per Raspberry Pi 4 aggiunge il supporto agli SSD M.2

Se stavate pensando di aggiungere un po’ di spazio d’archiviazione ad alta velocità sul vostro Raspberry Pi 4, il nuovo case Argon One M.2 di Argon 40 è proprio quello che fa per voi! Lo chassis è stato progettato specificamente per il Raspberry Pi 4 ed è simile (ed anche più economico) al DeskPi Pro. Argon 40 non è di certo l’ultimo arrivato in questo settore già ampiamente popolato. Ad esempio, l’Argon Neo è uno dei migliori case per Raspberry Pi presente in commercio.

A partire da oggi, il nuovo case Argon One M.2 è disponibile per il preordine. Il prodotto è dotato di due porte HDMI di dimensioni standard per collegare sino a due monitor ed offre un trasmettitore ad infrarossi IR integrato. Per questione di semplicità, infine, tutte le porte sono state posizionate sul pannello laterale posteriore.

Il case è realizzato in lega di alluminio, fornendo sia raffreddamento passivo che attivo attraverso una ventola da 30mm. È possibile abilitare il supporto UASP utilizzando un adattatore USB 3.0 a due poli, di cui potete vedere il posizionamento direttamente nell’immagine sottostante.

Se siete interessati all’acquisto di Argon One M.2, vi consigliamo di consultare il sito web di Argon 40, dal quale potete comprarlo al prezzo di 45$.

Qualche settimana fa vi avevamo parlato anche di CarPiHat, un’interfaccia per Raspberry Pie studiata per l’auto. Grazie alla scheda e alla configurazione personalizzata di OpenAuto Pro, è possibile aggiungere al vostro veicolo funzioni quali il supporto Bluetooth a mani libere, lo streaming multimediale e il navigatore. Il software, che supporta l’utilizzo di un touchscreen e viene gestito completamente dal Raspberry Pi, risulta particolarmente utile per le auto più vecchie che non sono dotate di funzioni moderne come quelle citate.