ASRock Rack ROMED8-2T, la scheda madre per server con sette PCI Express x16

Un lettore del sito di hardware tedesco HardwareLuxx ha notato l’esistenza di una scheda madre con ben sette PCI Express x16 slot con standard 4.0. La ASRock Rack ROMED8-2T è una scheda madre pensata per i server, ha un form factor ATX a socket singolo che supporta la famiglia di processori AMD EPYC 7002/7001 e, oltre ai già citati 7 slot PCI Express, fornisce anche 8 slot DDR4 sia RDIMM che LRDIMM in eight-channel, ognuno in grado di supportare teoricamente fino a 64GB in RDIMM, 256 GB in LRDIMM e 32GB in NV DIMM, tutte e tre fino a 3200MHz.

Con questa scheda madre ASRock ha chiaramente deciso di sfruttare al meglio le ben 128 linee di PCIe 4.0 messe a disposizione dai chip della serie AMD EPYC 7002, ottime per sfruttare i nuovi SSD PCIe 4.0 e le ultime schede video dedicate al mondo enterprise. L’unica limitazione è data dalla seconda porta, che condivide la banda passante con i connettori mini-SAS, M.2 e OCuLink.

Sul fronte storage non vengono messi direttamente a disposizione dei controller SATA, ma due connettori mini-SAS, ognuno in grado di supportare 4 dischi SATA 3, per un totale di 8 drive; inoltre si notano due porte OCuLink per SSD U.2, ognuna delle quali usa 4 linee della seconda porta PCIe.

Dal lato della connettività sono disponibili ben due porte Ethernet da 10 Gigabit l’una grazie al controller Intel X550-AT2 con supporto Dual LAN, più un’altra porta Ethernet dedicata a IPMI, Intelligent Platform Management Interface, per offrire ulteriori capacità di monitoring e management di CPU, firmware e sistema operativo. Il sub-system IPMI è controllato dal BMC ASPEED AST2500, che oltre a fornire accesso remoto alla macchina anche quando il sistema è down, è anche in grado di supportare la porta VGA dedicata.

Il pannello posteriore, oltre alle già citate tre porte Ethernet e alla porta VGA, include anche una porta COM, due USB 3.1 Type-A e una USB 3.1 Type-C.