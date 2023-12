ASTRO A50 X LIGHTSPEED, le nuove cuffie di Logitech G

Logitech G ha presentato ufficialmente le nuove ASTRO A50 X LIGHTSPEED, cuffie di livello top per gli appassionati che amano giocare su console e PC. Questa quinta generazione delle acclamate ASTRO A50 presenta una serie di nuove funzionalità e tecnologie avanzate progettate per elevare il gameplay e renderlo più versatile.

L'azienda è stata molto attenta al design, interamente incentrato sul giocatore, all'audio di qualità superiore, al comfort e alla durata, caratteristiche che hanno reso le A50 un'icona delle cuffie da gaming nell'ultimo decennio. Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G, ha dichiarato che le nuove A50 X "rivoluzionano davvero il gameplay."

Una delle innovazioni chiave è la tecnologia PLAYSYNC, che consente ai giocatori di passare facilmente tra Xbox Series X|S, PS5 e PC con un semplice clic. Questa caratteristica offre una connettività facile e veloce, permettendo agli utenti di personalizzare la loro esperienza di gioco in qualsiasi momento.

Il sistema di base station e cuffie wireless A50 X sfrutta l'HDMI 2.1 per dirigere l'audio in modalità wireless alle cuffie, garantendo un video ad alte prestazioni e a bassissima latenza ai televisori 4K UHD. La Base Station presenta anche un pannello di stato a LED integrato e una base di ricarica magnetica a scatto per mantenere le cuffie sempre cariche e pronte.

Dal punto di vista audio, le A50 X presentano il driver audio PRO-G GRAPHENE, un diaframma in grafene da 40 mm che offre prestazioni audio superiori con riduzione della distorsione e bassi ricchi. La tecnologia wireless LIGHTSPEED a 24 bit di Logitech G assicura una qualità del suono professionale, mentre il microfono full band ad alta risoluzione a 48 kHz offre un'eccezionale qualità di registrazione.

La versatilità delle A50 X è ulteriormente enfatizzata dalla possibilità di controllare e ottimizzare l'esperienza audio di gioco tramite G HUB su PC e l'App Logitech G su dispositivi iOS/Android.

C'è poi anche un impegno per la sostenibilità: le A50 X contengono almeno il 35% di materiale riciclato post-consumo e sono certificate CarbonNeutral.

Le cuffie da gaming wireless ASTRO A50 X LIGHTSPEED promettono di essere una scelta per chi cerca un'esperienza di gioco su varie piattaforma in contemporanea. Saranno disponibili per il pre-ordine a 399,99€ sul sito Logitech G, mentre andranno in vendita presso i principali rivenditori nella prima metà del 2024.