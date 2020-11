ASUS abilita una feature importante nei suoi ultimi BIOS per Z490

Resizable BAR (Base Address Register), la tecnologia alla base della Smart Access Memory (SAM) di AMD, non è più un’esclusiva dei possessori di CPU Ryzen. Asus ha infatti pubblicato una serie di nuovi firmware per varie schede madri Z490 che abilitano tale funzione.

Il BIOS, che riporta il numero di versione 1002, è attualmente ancora in fase beta, quindi potrebbero essere presenti alcuni bug e non è stata diffusa una descrizione dettagliata delle modifiche apportate.

Non siamo sorpresi nel vedere che i produttori di motherboard stiano già implementando Resizable BAR sulle piattaforme Intel poiché, dopotutto, la tecnologia fa parte delle specifiche PCIe. Infatti, gli ingegneri di AMD stanno lavorando sia con Intel che con NVIDIA per far funzionare la funzionalità sui prodotti delle varie aziende.

Attualmente, la serie di schede grafiche Radeon RX 6000 (Big Navi) di AMD è l’unica che supporta Resizable BAR. NVIDIA ha già confermato che le GPU Ampere supporteranno in futuro tale funzione, ma non ha fornito alcuna informazione inerente ad una possibile finestra di lancio. Allo stato attuale, è anche incerto se le schede madri Asus Z490 possano sfruttare la tecnologia con Big Navi o si stiano semplicemente preparando per il supporto futuro. Con AMD, NVIDIA e Intel che lavorano insieme, la compatibilità multipiattaforma è sicuramente una possibilità.

Sul fronte AMD, Smart Access Memory è un’esclusiva delle ultime schede madri della serie 500 dell’azienda, sebbene ASRock l’abbia tranquillamente estesa anche alle precedenti motherboard B450. NVIDIA, d’altra parte, ha affermato che la sua alternativa a Smart Access Memory funzionerà anche su interfacce PCIe 3.0 standard. Ricordiamo che Smart Access Memory non è una soluzione miracolosa, ma nei titoli giusti può fornire un piccolo miglioramento delle prestazioni.

Per il momento, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi inerenti ai prodotti NVIDIA ed Intel.