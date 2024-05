Nuovi dettagli su Intel Panther Lake, arriverà fino a 16 core

Intel sta lavorando ai suoi novi processori della serie Panther Lake progettati specificamente per i dispositivi portatili. La gamma si divide nei più potenti Panther Lake-H (PTL-H) ai quali verranno affiancate le varianti Panther Lake-U (PTL-U) più orientate all'efficienza energetica.

Secondo le indiscrezioni, la gamma Panther Lake promette un miglioramento del 35% in termini di efficienza rispetto a Lunar Lake, che già vantava un incremento del 50% nella prestazione multi-core rispetto a Meteor Lake-U. Le nuove CPU avranno fino a 16 core, distribuiti tra 4 core per prestazioni, 8 core per l'efficienza e 4 core a basso consumo. Questi processori saranno inoltre i primi ad integrare l'architettura GPU Celestial con 12 Xe3-Core.

Inoltre, stando a quanto dichiarato da Intel, la GPU Xe3 integrata dovrebbe essere il 40% più veloce rispetto alla precedente generazione Xe2, con configurazioni che presumibilmente confrontano 12 core Xe3 contro 8 core Xe2. La sola GPU può raggiungere 120 TOPS per l'accelerazione IA, mentre l'intero chip arriva a 170 TOPS. Questo rappresenta un salto significativo nelle capacità di elaborazione e potrebbe trasformare le applicazioni mobili, soprattutto quelle che richiedono intensi calcoli AI.

Secondo quanto rivelato su X da InstLaX64 (fonte: Wccftech), Intel ha confermato l'esistenza di due varianti del GPU Panther Lake: GT2 e GT3, quest'ultima presumibilmente dotata di un maggior numero di core GPU. Con un lancio previsto non prima del 2025, Panther Lake si posiziona per succedere direttamente ad Arrow Lake-H nel segmento delle prestazioni mobili elevate e a Lunar Lake nei modelli a basso consumo.

Le aspettative sono alte, con promesse di efficienza e potenza notevolmente migliorate ma, come sempre, tutte da verificare.