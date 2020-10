ASUS, il nuovo desktop ExpertCenter D700SA offre una resistenza di grado militare

ASUS ha annunciato il suo nuovo desktop ExpertCenter D700SA. Il dispositivo, di dimensioni contenute, avrà un prezzo di partenza di 699$, offrirà il supporto al sistema di sicurezza TPM 2.0 di livello aziendale e soddisfa gli standard MIL-STD 810G. La compagnia taiwanese non ha specificato quali sono stati i test superati, ma gli standard MIL-STD di solito richiedono una certa protezione da urti, vibrazioni e temperature estreme.

ExpertCenter D700SA è equipaggiato con la nuova CPU Intel Core i5-10400, dotata di sei core e dodici thread con un TDP di 65W. La CPU costituisce un aggiornamento sostanziale rispetto al Core i5-9400 di generazione precedente che è stato ampiamente utilizzato nelle workstation con form factor ridotto. Il resto della dotazione hardware vede la presenza di 8GB di RAM ed un SSD NVMe da 512GB.

Uno dei maggiori punti di forza di questa unità SFF è la sua capacità di essere aggiornata semplicemente. Il case presenta un design che non necessita di attrezzi per la sua apertura e, una volta all’interno, è possibile accedere a quattro slot DIMM (con capacità massima di 128GB), supporti per HDD da 3,5 “e 2,5” e tutti gli slot di espansione PCI-E della scheda madre.

L’Asus D700SA dispone di tre slot M.2, due per l’archiviazione e uno per il Wi-Fi, due slot PCI-E 3.0 x1, uno slot PCI standard e infine uno slot PCI-E 3.0 x16. Quest’ultimo può tornare davvero utile per l’installazione di schede grafiche a basso profilo per utilizzare più monitor, giocare o effettuare attività di rendering.

Il reparto connettività di Asus ExpertCenter D700SA è piuttosto ampio, con undici porte USB in totale, sei delle quali sono porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A, più una di tipo C e le altre sono porte USB 2.0. Per quanto riguarda le uscite video, sono disponibili una porta HDMI 1.4, una porta VGA e una Display Port, mentre per l’audio sono presenti i consueti jack da 3,5mm.

Inoltre, sono disponibili due connettori PS2 per il collegamento di periferiche datate, mentre è garantito il supporto alle reti wireless WiFi 6 e Bluetooth 5. Infine, non manca il classico connettore Ethernet RJ-45, oltre ad un’unita ottica S-M DL 8x che può essere utile per l’installazione di software meno recenti.

Attualmente, ASUS non ha ancora comunicato una data d’uscita per questo prodotto che offre buone caratteristiche ad un prezzo davvero invitante.