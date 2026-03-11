Il lancio del MacBook Neo a 599 dollari ha scosso le fondamenta del mercato dei notebook globale, costringendo i principali produttori di PC a rivedere le proprie strategie competitive. Si tratta di un evento senza precedenti nel panorama Apple: il marchio californiano ha sempre puntato su una fascia di prezzo premium, rendendo i propri dispositivi aspirazionali ma spesso inaccessibili per il grande pubblico. Ora, con un portatile che si posiziona direttamente nel segmento dei laptop economici — storicamente territorio esclusivo di Windows e ChromeOS — l'intera industria si trova a fare i conti con una variabile inattesa.

A fare luce sulla portata di questo fenomeno è stato S.Y. Hsu, co-CEO di Asus, intervenuto durante la chiamata con gli investitori relativa ai risultati del quarto trimestre 2025. Interpellato sull'impatto che il MacBook Neo potrebbe avere sul mercato dei PC nel 2026, Hsu ha dichiarato che il prodotto è stato «certamente uno shock per l'intero mercato», sottolineando come il prezzo d'ingresso sia stato la vera sorpresa. L'azienda taiwanese aveva già ricevuto informazioni sul prodotto nella seconda metà del 2025 e aveva avviato alcune contromisure, ma evidentemente nessuno si aspettava che Apple si spingesse così in basso con il listino.

Nonostante l'impatto iniziale, Hsu ha analizzato con lucidità i limiti tecnici del MacBook Neo. «La memoria non è espandibile e il dispositivo monta soltanto 8 GB di RAM», ha precisato il co-CEO di Asus, aggiungendo che questa scelta progettuale restringe considerevolmente le possibilità d'uso in ambito produttivo. Con applicazioni sempre più esigenti in termini di memoria — dai software di editing video agli ambienti di sviluppo con più istanze aperte — una configurazione fissa da 8 GB rappresenta un vincolo concreto per utenti professionali e appassionati.

"La memoria non è aggiornabile e il dispositivo monta soltanto 8 GB di RAM: questo può limitare alcune applicazioni" — S.Y. Hsu, co-CEO di Asus

Secondo la lettura di Hsu, il MacBook Neo si avvicina concettualmente più a un tablet evoluto che a un notebook tradizionale, essendo progettato prevalentemente per il consumo di contenuti multimediali piuttosto che per scenari di produttività intensiva. Questa distinzione è cruciale: il mercato dei laptop mainstream richiede flessibilità operativa, compatibilità software estesa e, in molti casi, la possibilità di espandere o aggiornare i componenti nel tempo — caratteristiche che il Neo, nella sua forma attuale, non offre pienamente.

Un altro fattore frenante identificato da Hsu è il radicamento degli utenti nell'ecosistema Windows. La transizione verso macOS comporta una curva di apprendimento e la potenziale incompatibilità con software aziendali, applicazioni legacy e flussi di lavoro consolidati. La domanda che il dirigente si è posto apertamente è se un prezzo di 599 dollari sia di per sé sufficiente a motivare questo cambio di paradigma operativo per la maggioranza degli acquirenti.

Tuttavia, il settore non può permettersi di sottovalutare la mossa di Apple. Il MacBook Neo rappresenta oggettivamente una minaccia per i Chromebook e per i laptop Windows di fascia entry-level, un segmento che finora poteva contare su un vantaggio di prezzo netto rispetto a qualsiasi proposta della casa di Cupertino. Hsu ha confermato che numerosi produttori stanno già lavorando a risposte competitive, anche se «il reale impatto sull'intero mercato PC necessita ancora di tempo per manifestarsi appieno».

La situazione delineata da Asus fotografa un mercato in attesa: i costruttori di PC stanno elaborando strategie di risposta, ma i tempi di sviluppo hardware non permettono reazioni immediate. Nel breve termine, la pressione si scaricherà presumibilmente sui prezzi dei laptop Windows entry-level e su un'accelerazione nell'adozione di SoC ARM più efficienti, sulla scia di quanto già sperimentato con i processori Qualcomm Snapdragon X e le piattaforme Intel e AMD dedicate all'intelligenza artificiale.