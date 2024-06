Asus presenta Dali, un secondo schermo e-paper a colori per laptop

Asus ha presentato un interessante prototipo di laptop al Computex di Taipei: Dali, il quale incorpora un display a colori ePaper (ovvero in carta elettronica) direttamente sul coperchio del suo laptop da gaming Zephyrus G14.

Questo display offre una piattaforma atta a garantire una personalizzazione, apparentemente, illimitata al design del coperchio.

Tuttavia, essendo solamente un concept, non è ancora chiaro se Asus deciderà di portare questo peculiare prodotto sul mercato. Le prime dimostrazioni al Computex 2024 hanno mostrato che il software associato consente solo di selezionare tra vari sfondi pre-renderizzati, o di usare arte generata da AI, per personalizzare il display.

Secondo un rappresentante di Asus, il display e-paper da 12 pollici situato sul coperchio possiede una risoluzione di 1600 x 1200 e può visualizzare 6 colori, con altre sfumature ottenute mescolando questi colori.

In termini di osservazioni dirette, i colori sul display e-paper appaiono più vividi rispetto a molti altri display analoghi testati in precedenza. L'applicazione delle immagini, invece, richieda circa 20 secondi, accompagnata da un simpatico effetto strobo durante la transizione.

La funzionalità di personalizzazione, nonostante sia in uno stadio embrionale, ha suscitato interesse: consente di aggiungere immagini sul coperchio, aggiornabili a piacimento, senza drenare ulteriormente la batteria una volta applicate.

Nonostante ci sia margine per miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento del display alle dimensioni del coperchio, la funzionalità resta interessante, specialmente se la si riuscisse a sfruttare maggiormente in futuro.

Lenovo aveva già esplorato una simile integrazione di display e-paper su laptop con il Yoga Book C930 nel 2018 e più recentemente con il ThinkPad Plus Gen4. Tuttavia, il tentativo di Asus con un laptop da gaming potrebbe attrarre una nuova fascia di consumatori, considerando quanto i giocatori apprezzino la personalizzazione dei propri dispositivi.

Resta da vedere se, e come, Asus deciderà di progredire nella progettazione, e nell'eventuale messa in commercio, di Dali.