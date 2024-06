I nuovi case di DeepCool portano la personalizzazione a un nuovo livello

Il COMPUTEX 2024 ha visto come protagonista anche DeepCool, azienda famosa per le sue soluzioni di raffreddamento per PC, la quale ha presentato una gamma completa di hardware di nuova generazione: dai dissipatori ad aria e a liquido per CPU alle ventole, passando per i case per PC e gli alimentatori.

La serie di punta Assassin di DeepCool è stata al centro della scena con l'introduzione dell'Assassin IV VC Vision. Questo modello aggiornato vanta un camera di vapore alla base che spinge il TDP dissipabile a ben 300W. Non solo, l'Assassin IV VC Vision dispone anche di un display per le statistiche della CPU, che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sulle prestazioni.

La serie AK Digital Pro, che comprende i dissipatori ad aria per CPU AK400 e AK620, ha ricevuto un aggiornamento significativo. Dotati di uno schermo magnetico, questi dissipatori visualizzano ora parametri cruciali come la temperatura, l'utilizzo e il consumo energetico della CPU. L'AK620 Digital Pro fa un ulteriore passo avanti mostrando i dati relativi alla frequenza del chip. Grazie alla tecnologia Core Touch 2.0 e agli avvisi di temperatura codificati per colore, questi dissipatori offrono prestazioni elevate e un'estetica moderna.

Per gli utenti che cercano soluzioni di raffreddamento ad aria compatte, DeepCool ha presentato la serie AN400, che promette un raffreddamento efficiente in un formato più piccolo.

Tra le novità più rilevanti, spicca la serie DeepCool PX-S, che segna l'ingresso del marchio nel mercato degli alimentatori SFX. Questa serie, che soddisfa gli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1, utilizza condensatori elettrolitici giapponesi da 105°C, cavi sleeved ed è disponibile in modelli da 650W, 750W, 850W e 1000W, il tutto in un'unità compatta lunga 120mm.

Un'altra linea di alimentatori presentata è la DeepCool PN-M, certificata Gold da Cybenetics e 80 Plus. Questa serie dispone di porte dedicate 12V 2x6 e 5 EPS/PCIe, utilizza condensatori elettrolitici giapponesi da 105°C, cavi sleeved ed è disponibile in modelli da 650W a 1200W, sempre rispettando i moderni standard ATX 3.1 e PCIe 5.1.

Il Mystique AIO di DeepCool ha ricevuto un notevole aggiornamento con l'incorporazione delle ventole FD12 ARGB. Queste ventole sono dotate di un modulo TFT-LCD da 2,8” ad alta risoluzione, che migliora decisamente l'aspetto estetico. Inoltre, le serie LP240 e LP360 Matrix hanno debuttato come nuovissime soluzioni di raffreddamento a liquido, vantando una pompa di quinta generazione e uno splendido schermo a matrice 14 x 14.

La linea di ventole DeepCool è stata notevolmente migliorata con l'introduzione delle ventole FD12 e FD14 non-RGB e ARGB. Dotate di aggiornamenti come il cavo daisy chain a 8 pin di seconda generazione e il design ottimizzato delle pale, queste ventole offrono un flusso d'aria migliore e un funzionamento più silenzioso.

Nel regno dei case e degli accessori collegati, DeepCool ha presentato le serie CH560R, CH170 Digital e CH160 Mesh. Caratterizzati da linee di design semplici e pulite, questi case privilegiano il flusso d'aria con pannelli full-mesh, garantendo prestazioni termiche ottimali per le build di fascia alta.

Per aggiungere un tocco di creatività, DeepCool ha introdotto Pixel, pezzi di gomma colorata che si inseriscono nelle griglie dei suoi case. Compatibile con alcuni modelli selezionati, tra cui CH160, CH360, CH780 e Morpheus, Pixel permette agli utenti di sbizzarrirsi nella personalizzazione in stile “pixel-art”, aggiungendo un tocco personale alla costruzione del PC.