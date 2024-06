XPG Nia è l'alternativa a ROG Ally pensata per i modder

Durante il COMPUTEX, Adata ha presentato il suo nuovo dispositivo nel crescente settore delle console PC portatili, chiamato XPG Nia. In un mercato sempre più affollato, Adata si distingue introducendo possibilità di upgrade sia per la RAM che per lo storage, la prima è una novità assoluta nell'industria.

Il XPG Nia consente agli utenti di espandere la memoria di sistema fino a 64GB utilizzando i nuovi moduli in formato CAMM2, molto chiacchierati nell'edizione di quest'anno della fiera taiwanese. Anche se non è stata specificata la configurazione di base, la flessibilità offerta rappresenta un chiaro vantaggio. Per quanto riguarda lo storage, il Nia offre un accesso semplice attraverso un pannello posteriore removibile che espone lo slot per l'SSD, con Adata che fornisce un'unità propria della sua S55 M.2 2230, con capacità fino a 2TB. Ci è stato garantito che Nia supporterà comunque SSD fino a ben 8TB.

Una particolarità del XPG Nia è il suo schermo inclinabile, grazie a un meccanismo scorrevole che non solo migliora l'ergonomia, ma aumenta anche la ventilazione del sistema quando lo schermo è "aperto". I dispositivi dimostrativi disponibili all'evento giravano su Windows 11, con l'aggiunta di una webcam che supporta la tecnologia di sicurezza biometrica Windows Hello e che integra il tracciamento oculare grazie alla collaborazione con Eyeware, azienda svizzera.

Il design di XPG Nia è stato pensato per essere particolarmente ergonomico, adatto a mani adulte, e si caratterizza anche per la presenza di un kickstand integrato. Adata pone un forte accento sull'ergonomia, tanto da includere iniziative di 'Circular Computing' che incoraggeranno la personalizzazione e il modding del dispositivo. Infatti, Adata prevede di rendere disponibili al pubblico i file per la stampa 3D delle parti esterne, così come le specifiche complete di componenti come la scheda madre per favorire altri progetti di riuso.

Nonostante alcuni concorrenti abbiano già lanciato dispositivi con i nuovi AMD Ryzen 8040, Adata ha scelto di equipaggiare il XPG Nia con un AMD Ryzen 7040 (Phoenix). Questa scelta è parte di una strategia indirizzata a mantenere il prezzo del dispositivo tra i 500 e i 600 euro. Per raggiungere questo obiettivo, Adata potrebbe optare per la vendita diretta o avviare una campagna Kickstarter per testare l'interesse verso diverse configurazioni e opzioni di processore.

L'interesse crescente verso le console handheld rende XPG Nia di Adata una proposta intrigante, specialmente per chi cerca un dispositivo personalizzabile e a un prezzo competitivo.