ASUS si prepara a lasciare il segno al CES 2026 con una scheda madre che in molti enthusiast attendevano da parecchio tempo. Parliamo della ROG Crosshair X870E Extreme Glacial, la prima ammiraglia della storica serie Crosshair per piattaforma AMD a sfoggiare un PCB completamente bianco e una colorazione chiara su tutta la linea. Una scelta estetica netta, quasi simbolica, che rompe con il passato e strizza l’occhio agli appassionati di build “total white”, sempre più popolari nel mondo del PC enthusiast.

Dal punto di vista funzionale, ASUS non ha stravolto la formula: la X870E Extreme Glacial è, a tutti gli effetti, identica alla ROG Crosshair X870E Extreme lanciata nel 2025. Stesse caratteristiche tecniche, stessa piattaforma AMD di fascia altissima, stesso approccio votato all’overclock e alle configurazioni estreme. A cambiare è tutto ciò che riguarda l’aspetto visivo. Il PCB bianco si abbina a una copertura color argento chiaro, mentre i dissipatori sono realizzati in alluminio anodizzato opaco bianco, impreziositi da accenti cromati e superfici lucide che corrono lungo il grande dissipatore combinato di chipset e slot M.2.

Ed è proprio osservando i render ufficiali che emerge il dettaglio più enigmatico, quello che sta facendo discutere appassionati e addetti ai lavori. A una prima occhiata, infatti, sembra mancare il classico slot PCI-Express 5.0 x16, un’assenza decisamente sospetta per una scheda madre di questo livello. Tuttavia, è molto probabile che non si tratti di un errore.

Secondo le indiscrezioni, lo slot potrebbe essere nascosto e posizionato a 90 gradi, orientato verso il basso, pensato per essere utilizzato tramite un riser PCIe Gen 5 compatibile. Una soluzione inusuale, ma potenzialmente rivoluzionaria per il cable management e per l’integrazione in case di fascia alta.

A rendere il tutto ancora più misterioso c’è anche la presenza di un sistema di espulsione per una scheda add-on, che potrebbe giocare un ruolo chiave nell’architettura complessiva della motherboard.

Per ora, ASUS mantiene il riserbo, ma una cosa è certa: la Crosshair X870E Extreme Glacial non è solo una variante cromatica. È una dichiarazione d’intenti e il CES 2026 di Las Vegas sarà il palcoscenico ideale per scoprire se dietro questo look glaciale si nasconde davvero una piccola rivoluzione hardware.