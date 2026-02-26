Nel panorama dei dispositivi per lo streaming e l'intrattenimento domestico, NVIDIA Shield TV mantiene una posizione di riferimento difficile da ignorare, soprattutto per gli appassionati di videogiochi su grande schermo. Nonostante l'azienda californiana sia oggi concentrata principalmente sulla corsa all'intelligenza artificiale e sulle schede grafiche di nuova generazione, il supporto alla sua piattaforma Android dedicata al salotto non è stato abbandonato: la prova arriva con il rilascio di un nuovo aggiornamento software dopo quasi un anno dall'ultimo intervento significativo.

L'aggiornamento in questione si chiama Shield Experience Upgrade 9.2.4 ed è compatibile con entrambi i modelli della famiglia: lo Shield TV standard e lo Shield TV Pro. Si tratta di una release orientata prevalentemente alla stabilità e alla sicurezza piuttosto che all'introduzione di nuove funzionalità, ma la sua importanza non va sottovalutata, soprattutto per chi utilizza questi dispositivi come cuore del proprio sistema di home theatre.

Sul fronte della sicurezza, le patch sono state aggiornate al gennaio 2026, portando il sistema in linea con i più recenti standard di protezione per Android. Dal punto di vista delle correzioni, l'aggiornamento risolve un problema di riproduzione su Disney+, noto per aver causato interruzioni e anomalie di visualizzazione, e interviene su un bug legato alla connessione di controller di terze parti — in particolare i telecomandi Xbox — che perdevano il collegamento dopo che il dispositivo entrava in modalità sospensione.

L'elenco delle correzioni include anche la risoluzione di un problema critico che causava l'accensione involontaria dello Shield e dei dispositivi collegati tramite CEC (Consumer Electronics Control) durante la modalità sospensione, con conseguente consumo energetico non desiderato — un aspetto particolarmente rilevante per i consumatori europei attenti ai costi in bolletta. Viene inoltre risolto il disconnettersi frequente dei telecomandi Bluetooth di terze parti e un crash della pagina Impostazioni che si verificava attivando la funzione NVIDIA Share sopra al menu di configurazione.

Un primo aggiornamento dello Shield dalla generazione del 2019 supporterebbe probabilmente codec come AV1 e HDR10+, oltre ai più recenti profili Dolby Vision.

Particolarmente interessante è quanto emerso da una recente intervista rilasciata ad Ars Technica da Andrew Bell, vicepresidente senior dell'ingegneria hardware di NVIDIA. Bell ha dichiarato che l'azienda non ha intenzione di interrompere il supporto alla linea Shield nel breve periodo, lasciando intendere che internamente sono stati esplorati nuovi concetti progettuali per un possibile aggiornamento hardware. Un eventuale Shield di nuova generazione, il primo dal 2019, dovrebbe secondo Bell supportare codec moderni come AV1 e HDR10+, nonché i più recenti profili Dolby Vision, colmando un gap rispetto alla concorrenza che si è evoluta significativamente in questi anni.

Nel frattempo, lo NVIDIA Shield Android TV Pro rimane uno dei dispositivi per lo streaming più capaci sul mercato per gli utenti gaming, grazie alla capacità di gestire contenuti in 4K nativo e di applicare tecniche di upscaling per migliorare le risoluzioni inferiori. La sinergia con il servizio di cloud gaming GeForce Now — in costante espansione sia per la libreria di titoli che per le prestazioni delle sessioni — conferisce allo Shield un'identità unica nell'ecosistema del gaming su PC portato in salotto, difficilmente replicabile dai concorrenti basati su piattaforme più chiuse.

Guardando avanti, la domanda che si pone la comunità degli appassionati è se NVIDIA deciderà di rinnovare l'hardware con un SoC più moderno — l'attuale piattaforma è basata sul chip Tegra X1+, ormai datato — per supportare le funzionalità AI e di upscaling di nuova generazione che la stessa azienda sta sviluppando in altri ambiti. L'interesse dichiarato per nuovi codec e profili HDR suggerisce che un progetto sia quanto meno in fase di valutazione, e il mercato dei dispositivi per lo streaming di fascia alta potrebbe riservare presto qualche sorpresa.