Asus Q-Release: rischio danni alle schede video

Asus ha introdotto un nuovo sistema di rilascio per le schede grafiche PCIe chiamato Q-Release Slim, che sta causando danni ai connettori dorati delle GPU su alcune schede madri delle serie AMD X800 e Intel Z800. Diversi utenti hanno segnalato graffi e scheggiature sui pin di connessione dopo la rimozione delle schede video.

Il problema sembra essere dovuto al design del meccanismo Q-Release Slim, che mira a semplificare la rimozione delle schede PCIe eliminando i tradizionali pulsanti e leve di sgancio. Tuttavia, questo nuovo approccio sta provocando danni ai delicati connettori dorati delle GPU durante l'estrazione.

Il design previene lo spostamento dei connettori dorati in qualsiasi altra direzione.

Andreas Schilling, giornalista di Hardware Luxx, ha condiviso su Twitter la foto di una GeForce RTX 5090 danneggiata, commentando: "Non sono contento di questa soluzione. Usiamo la Strix X870E-E Gaming per testare le schede grafiche. Ho dovuto rimuovere le schede grafiche dallo slot decine di volte. Questo non è sempre andato bene e molto spesso la scheda si è bloccata nello slot. I primi danni sono visibili."

Asus aveva introdotto Q-Release Slim per semplificare il processo di rimozione delle schede grafiche e di altri componenti PCIe. I meccanismi tradizionali richiedono di premere un fermo all'estremità dello slot per rilasciare il connettore dorato, operazione spesso difficoltosa a causa delle dimensioni delle GPU moderne che possono ostruire l'accesso.

Nel 2021 Asus aveva già iniziato ad utilizzare un metodo alternativo con un pulsante di rilascio posizionato in una zona più accessibile. Anche MSI ha dimostrato un sistema simile al Gamescom dello scorso anno, suggerendo che questa tendenza si sta diffondendo tra i produttori.

Con Q-Release Slim, gli utenti devono semplicemente tenere ferma la scheda madre con una mano, inclinare leggermente la scheda verso l'alto e rimuoverla tirandola verso la staffa I/O. Tuttavia, questo design sta causando i problemi segnalati.

Asus sta lavorando per affrontare le recenti segnalazioni di connettori danneggiati, ma non ha ancora fornito dettagli su una possibile soluzione. Non è chiaro se l'azienda potrebbe tornare a un sistema precedente o provare qualcosa di nuovo con le future schede madri.

Lo slot PCIe non è l'unica porta che i produttori di schede madri stanno cercando di migliorare. MSI ha introdotto anch'essa un sistema Q-Release per lo slot M.2 sulle schede Z800, che consente di installare e rimuovere gli SSD NVMe senza l'uso di viti. Asus utilizza un sistema simile con un fermo di rilascio e un cancello scorrevole compatibile con i formati 2280 e 2230. A differenza del metodo per lo slot GPU di Asus, i meccanismi Q-Release per SSD non hanno finora incontrato problemi diffusi.