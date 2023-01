ASUS Republic Of Gamers (ROG), in occasione dell’evento di lancio del CES 2023, ha presentato diversi nuovi prodotti destinati ai videogiocatori: dai nuovi potenti notebook equipaggiati con schede grafiche dedicate della serie GeForce RTX 40 Mobile sino ad arrivare ai monitor e anche al primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo. Vediamoli insieme.

ROG Strix e ROG Zephyrus: nuovi notebook gaming ad alte prestazioni

Partiamo con i nuovi ROG Strix SCAR e Strix G. In particolare, ROG Strix SCAR 18 è il primo notebook ROG in assoluto a disporre di un display Nebula da 18″, con specifiche sino alla risoluzione QHD a 240Hz, ma è anche disponibile nei modelli da 16 o 17 pollici. I modelli da 16 e 18 pollici sono dotati di processori Intel Core i9-13980HX di 13a generazione con 24 core e 32 thread, mentre quello da 17″ è dotato di un processore AMD Ryzen 9.

Tutti i modelli Strix sono dotati di una GPU NVIDIA GeForce RTX 40 con Advanced Optimus e sono progettati per il gaming ad alta frequenza di refresh. Grazie al sistema di dissipazione che fa affidamento sul metallo liquido Conductonaut sulla CPU, sulla tecnologia Tri-Fan, sulle prese d’aria a tutto tondo e sul raffreddamento intelligente, questi computer portatili sono stati ideati per rendere al meglio anche con i carichi di lavoro più elevati.

Tutti i modelli Strix sono dotati di Dolby Atmos virtual surround, mentre la cancellazione del rumore AI a due vie filtra il rumore di fondo sia per le comunicazioni in entrata che per quelle in uscita, in modo che la voce di tutti arrivi forte e chiara. Inoltre, i modelli Strix sono dotati di una batteria da 64 Wh o 90 Wh, oltre a una ricarica Type-C da 100 W per l’utilizzo in movimento. Il WiFi 6E e la porta Ethernet offrono una rete all’avanguardia per ridurre al minimo i ritardi sia sulle reti cablate che su quelle wireless compatibili. Tutti i display sono dotati del supporto a Dolby Vision HDR e NVIDIA G-SYNC per una qualità dell’immagine straordinaria senza tearing e stuttering.

Photo Credit: ASUS

Passando a qualcosa di più compatto, ma ugualmente molto potente, troviamo il ROG Zephyrus G14 da 14″, dotato di display ROG Nebula HDR Mini LED QHD 165 Hz Pantone Validated con rapporto d’aspetto 16:10 (altre opzioni per il pannello includono versioni QHD 165 Hz o FHD 144 Hz) e compatibili Dolby Visione, mentre una batteria da 76Wh permette ai giocatori di godere di una buona autonomia. Tutti i modelli Zephyrus sono dotati di altoparlanti Dolby Atmos, un array di microfoni 3D con diverse modalità e cancellazione del rumore AI a due vie . I modelli G14 e M16 sono dotati di una telecamera IR FHD e il modello G16 di una telecamera IR HD 720P. Tutti supportano la tecnologia Windows Hello per un rapido accesso al sistema. I modelli Zephyrus hanno una cerniera ErgoLift a 180° per garantire il massimo comfort e l’ampia gamma di opzioni di connettività include una porta USB Type-C da 100 W con DisplayPort 1.4 e power delivery, supporto alla ricarica PD e WiFi 6E.

Per quanto riguarda le specifiche, ROG Zephyrus G16 è dotato di un processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop con un TGP massimo di 120 W, MUX Switch e NVIDIA Advanced Optimus. ROG Zephyrus G14 è dotato di una CPU AMD Ryzen 9 Zen 4 e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 40 con un TGP massimo di 125 W, MUX Switch e NVIDIA Advanced Optimus. ROG Zephyrus M16 è dotato di un processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 40 con un TGP massimo di 145 W, MUX Switch e NVIDIA Advanced Optimus. Il G16 e l’M16 sono entrambi dotati di Thunderbolt4. L’M16 e il G14 sono entrambi dotati del display personalizzabile AniMe Matrix.

Photo Credit: ASUS

ROG Flow: nuovi notebook e tablet gaming pensati per la mobiltà

Si passa alla linea ROG Flow, partendo dal compatto ROG Flow X13, dotato di una CPU AMD Ryzen 9 Zen 4 e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop. Ha un design convertibile a 360° con quattro modalità: Laptop, Tablet, Tent e Stand. Nel caso di abbiano bisogno di una consistente potenza grafica, è disponibile una GPU esterna opzionale XG Mobile con una GPU NVIDIA GeForce RTX 40 series Laptop. Il composto di metallo liquido della CPU e le tre prese d’aria dedicate garantiscono prestazioni ottimali. È inoltre dotato di una batteria da 75 Wh, di una ricarica rapida USB Type-C da 100 W e di un adattatore CA da 130 W.

Si continua con il ROG Flow X16, che offre un design convertibile a 360° con quattro modalità distinte: Laptop, Stand, Tent e Tablet. Include un solido supporto touch per la modalità Tablet e un supporto stilo per prendere appunti e disegnare con precisione. I giocatori possono aspettarsi prestazioni di prim’ordine grazie al processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione, alla GPU NVIDIA GeForce RTX 40 series Laptop, all’unità di archiviazione SSD PCIe 4.0 x4 fino a 2 TB e alla memoria DDR5-4800 fino a 16 GB con doppio SO-DIMM aggiornabile.

Le immagini vengono visualizzate su un mini display LED Nebula HDR da 1100 nits con fino a 1.024 zone di regolazione individuali, risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempo di risposta di 3 ms e rapporto di aspetto 16:10 esteso. Ha anche una resa cromatica Pantone Validated, un gamut DCI-P3 del 100%, Dolby Vision HDR e una porta HDMI 2.1 di nuova generazione. È inoltre presente una porta USB4 Type-C con Thunderbolt 4.

Si termina con il potente tablet gaming ROG Flow Z13, dotato di un processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 40 series Laptop, con supporto G-SYNC e DDS 2.0, il tutto in uno chassis da 13″ che pesa solo 1,1 kg ed è spesso 12 mm. I giocatori possono godere della potenza di gioco della console anche in movimento, grazie agli angoli di visione multipli che offrono fino a 170° di regolazione e al supporto per le GPU esterne XG Mobile. Supporta inoltre gli input di mouse e tastiera, controller e touch. I giocatori possono vedere le cose in modo più chiaro grazie al display Nebula da 13 pollici, con rapporto di aspetto 16:10 e copertura DCI-P3 al 100% con un pannello QHD da 165 Hz.

Photo Credit: ASUS

ROG Swift Pro PG248QP e ROG Swift OLED PG27AQDM: monitor gaming di fascia alta per i professionisti

La linea di monitor gaming ASUS ROG si impreziosisce quest’anno con il ROG Swift Pro PG248QP, il primo con una frequenza di aggiornamento di 540Hz al mondo. Con una risoluzione FHD (1920 x 1080) e le dimensioni di 24,1″, il dispositivo è progettato per i giocatori professionisti. Il modulo G-SYNC include un NVIDIA Reflex Analyzer integrato che cattura la latenza di sistema end-to-end per offrire la migliore esperienza di gioco. Inoltre, il DAC ESS integrato offre un suono surround, oltre a miglioramenti per i colpi di pistola e i passi che garantiscono una latenza audio prossima allo zero.

Per coloro che puntano alla massima qualità visiva, il nuovo ROG Swift OLED PG27AQDM è il primo monitor gaming OLED 1440p di ROG con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di 0,03ms. È dotato di un rivestimento antiriflesso con micro-texture per ridurre i riflessi e offrire una migliore esperienza visiva in tutte le condizioni di illuminazione, nonostante la luminosità di picco di 1.000 nit.

Photo Credit: ASUS

ROG Rapture GT-BE98: il primo router gaming WiFi 7 al mondo

Come detto in apertura, ROG Rapture GT-BE98 è il primo router di gioco WiFi 7 quad-band al mondo, in grado di offrire velocità fino al 160% superiori rispetto alla generazione precedente. Inoltre, grazie alla modulazione 4K QAM in grado di contenere una maggiore quantità di dati nelle trasmissioni, le velocità di picco dei dati sono fino al 20% più elevate, fornendo velocità fino a 25.000Mb/s. Inoltre, due importanti caratteristiche, quali il funzionamento Multi-Link e il Multi-RU Puncturing, consentono al GT-BE98 di fornire connessioni wireless più efficienti e affidabili. I giocatori possono usufruire dell’estrema velocità garantita dalla porta WAN/LAN da 10Gb/s e due porte LAN da 10Gb/s.