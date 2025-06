Se siete alla ricerca di un monitor da gaming curvo che offra prestazioni di alto livello e un prezzo irripetibile, questa offerta su Amazon merita tutta la vostra attenzione. Infatti, ASUS ROG Strix XG349C, uno dei monitor ultrawide più ambiti nel panorama gaming, è disponibile a soli 449,99€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo più basso recente di 817,93€. Si tratta del minimo storico assoluto per questo modello, un'occasione imperdibile per potenziare la vostra postazione.

ASUS ROG Strix XG349C, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Strix XG349C si distingue per un pannello curvo da 34 pollici UWQHD (3.440x1.440 pixel) con curvatura 1900R, pensato per garantire un'esperienza immersiva senza pari. La tecnologia Fast IPS consente un tempo di risposta di appena 1ms, assicurando immagini ultra fluide e reattive, fondamentali per il gaming competitivo. A completare il comparto prestazionale troviamo una frequenza di aggiornamento fino a 180Hz, perfetta per sfruttare al meglio anche le schede grafiche più recenti.

Grazie al supporto a G-SYNC e alla tecnologia ELMB (Extreme Low Motion Blur), il monitor elimina in modo efficace effetti di ghosting e tearing, offrendo un'esperienza visiva sempre nitida e fluida. Il pannello è inoltre certificato DisplayHDR 400, il che significa che potrete godere di una gamma dinamica più ampia, con colori vividi e neri più profondi, ideale sia per il gioco che per la visione di contenuti multimediali.

Dal punto di vista della connettività, ASUS ROG Strix XG349C include una porta USB-C che permette la trasmissione video e dati ad alta velocità, utile anche per ricaricare dispositivi o per tenere ordinata la scrivania grazie alla funzione hub. La regolazione in altezza e inclinazione completa un prodotto costruito per il comfort, anche durante lunghe sessioni di gioco.

A questo prezzo, ASUS ROG Strix XG349C rappresenta una delle migliori occasioni del momento nel mondo del gaming su PC. Approfittatene subito prima che l'offerta scada o che le scorte si esauriscano. Infine , vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

