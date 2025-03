ASUS ROG svela l'esclusiva RTX 5090 Astral in oro al GTC

Durante il GTC 2025, Ernest Cheng, Direttore Marketing di Asus, ha svelato un esemplare unico della sontuosa ROG Astral GeForce RTX 5090, denominato Dhahab OC Edition, che porta la firma autografa di Jensen Huang, CEO di NVIDIA.

Questo pezzo unico non rappresenta solo l'apice dell'ingegneria informatica contemporanea, ma si trasforma in un vero e proprio oggetto da collezione il cui valore potrebbe facilmente superare i 16.000 dollari, considerando precedenti aste di prodotti simili.

L'esclusività di questa scheda grafica era già garantita dalla sua appartenenza alla linea ROG Astral, la nuova famiglia flagship di Asus caratterizzata da un sistema di raffreddamento a quattro ventole. Ma ciò che rende questo esemplare veramente unico è l'autografo del CEO di NVIDIA accompagnato dalla sua caratteristica iscrizione "RTX ON!".

Il modello in questione rappresenta già di per sé una rarità nel panorama hardware, essendo parte della limitatissima produzione di RTX 5090 disponibili sul mercato. La versione standard di questa scheda viene commercializzata a un prezzo ufficiale di 3.099€, oltre il 50% in più rispetto al design di riferimento.

La versione Dhahab (che significa oro in arabo) della RTX 5090 Astral si distingue per il suo rivestimento in oro impreziosito da incisioni dettagliate raffiguranti grattacieli, cammelli e calligrafia araba. Questo modello, pensato come esclusiva per il mercato mediorientale, incarna l'essenza del lusso tecnologico portato all'estremo.

Il valore di questo esemplare autografato è difficile da quantificare con precisione, ma analizzando precedenti transazioni simili possiamo stabilire un punto di riferimento. Nel 2024, Der8auer acquistò una Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 firmata da Jensen Huang per 16.000 dollari, con il ricavato destinato alla beneficenza.

Nonostante l'indubbio prestigio conferito dall'autografo del CEO di NVIDIA, alcuni colleizonisti hanno mosso dei dubbi sul reale valore aggiunto della firma, vista l'enorme disponibilità di Jensen Huang a firmare oggetti per i fan. Un dettaglio che, in piccola percentuale, potrebbe non essere un vero valore aggiunto di questo pezzo unico.