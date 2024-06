Asus ROG Zephyrus G16: CHE PREZZO per il notebook da gaming, ora al MINIMO STORICO! (-400€)

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming senza compromessi, fra ultime uscite e titoli di stampo competitivo, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta presente su Amazon. Il potente Asus ROG Zephyrus G16 è ora disponibile per 2299,00€ grazie a uno sconto non indifferente, visto che viene normalmente venduto a 2699,00€, potete quindi risparmiare subito ben 400€!

Notebook da gaming ASUS ROG Zephyrus G16, chi dovrebbe acquistarlo?

Asus ROG Zephyrus G16 è l'ideale per gli appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni e sulla portabilità, indipendentemente da quale titolo vogliano vivere. Il suo display 2,5K da 16 pollici include un altissima frequenza di aggiornamento di ben 240Hz, perfetta per i titoli competitivi, ma non manca anche una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, con supporto al Dolby Vision HDR, per immagini vivide ed esperienze narrative senza compromessi.

Il nuovo processore Intel Core Ultra 7 155h, accoppiato alla potente scheda grafica GeForce RTX 4060 da 8GB, garantisce prestazioni elevate per ogni tipo di esperienza: che si tratti di titoli recenti o di ambiti lavorativi, questa configurazione risulta particolarmente affidabile. Troviamo all'interno 16GB di RAM e un SSD PCIE da 1TB, che riduce tempi di accensione e caricamento. La tecnologia Intelligent Cooling assicura invece che il dispositivo mantenga prestazioni ottimali senza surriscaldarsi, per rendere agevoli lunghe sessioni di utilizzo.

Con una batteria pronta a durare molte ore, e il supporto alla ricarica USB-C fino a 100 W il notebook risulta particolarmente versatile, e non manca infatti la tastiera retro-illuminata, la quale rende più facile l'utilizzo indipendentemente dell'ambiente in cui ci si trova. A tal proposito, la compagnia non ha dimenticato il comparto audio, includendo 6 altoparlanti woofer pensati per offrire un suono chiaro e vibrante.

Al suo attuale prezzo di 2.299€, il notebook da gaming ASUS ROG Zephyrus G16 rappresenta un'ottima opportunità per chi desidera investire in un portatile senza compromessi, che include anche un design accattivante. La componentistica di alta qualità lo rende ideale sia per il gaming, soprattutto per il suo schermo da premiare, e sia per gli ambiti lavorativi, dov'è comunque in grado di destreggiarsi al meglio.

Vedi offerta su Amazon