ASUS, tanta potenza in uno spazio ridotto con i nuovi mini PC con Ryzen 5000

Negli ultimi anni diversi produttori di PC hanno introdotto sul mercato computer SFF (Small Form-Factor) e UCFF (Ultra-Compact Form-Factor) basati sulle APU di AMD, ma nessuno di questi sistemi è piccolo quanto i NUC di Intel. ASUS è uno dei pochi a offrire effettivamente macchine UCFF equipaggiate con chip AMD compatte quanto i NUC e recentemente le ha aggiornate con la serie Ryzen 5000.

ASUS ha infatti presentato il Mini PC PN51, il quale viene fornito con processori mobile della serie Ryzen 5000U dotati di un massimo di otto core Zen 3 e una GPU integrata Radeon Vega 7. L’APU può essere accoppiata ad un massimo di 32GB di memoria DDR4-3200, mentre l’archiviazione dei dati avviene su un SSD M.2-2280 con capacità fino a 1TB e un disco rigido da 2,5” da 1TB e 7200RPM. Inoltre, il sistema misura 115×115×49 mm e ha un volume di 0,62 litri.

Le dimensioni ridotte dell’ASUS Mini PC PN51 non influiscono sulla scelta delle porte offerte. Il dispositivo è dotato di un modulo Intel Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0 (o Wi-Fi 5 + BT 4.2), un connettore Ethernet da 2.5Gb/s o 1Gb/s, tre USB 3.2 Gen 1 Type-A, due USB 3.2 Gen 2 Type-C (che supportano la modalità DisplayPort), un’uscita video HDMI con supporto CEC, un lettore di schede 3 in 1, una porta configurabile (che può essere utilizzata per porte Ethernet, DisplayPort, D-Sub o COM) e un jack audio da 3,5mm combinato.

Il produttore taiwanese intende proporre il Mini PC PN51 come un PC universale adatto sia per la casa che per l’ufficio. Infatti, la porta I/O configurabile che può aggiungere un connettore Ethernet o COM è ovviamente rivolta ad utenti aziendali e business. Inoltre, il PC dispone di un modulo TPM a bordo. Oltre a ciò, il sistema possiede anche un ricevitore IR e un array di microfoni compatibile con Microsoft Cortana che sarà particolarmente vantaggioso per gli utenti che useranno il prodotto come un HTPC. Per quanto riguarda il consumo energetico e i livelli di rumorosità, il PN51 consuma appena 9W al minimo e produce rumore da 21,9dBA a 34,7dBA.

ASUS Mini PC PN51 sarà disponibile a breve. I prezzi dipenderanno dalla configurazione poiché la compagnia prevede di offrire numerosi modelli basati sui processori AMD Ryzen 3 5300U, AMD Ryzen 5 5500U e AMD Ryzen 7 5700U con varie personalizzazioni a livello di memoria RAM e spazio di archiviazione.